di Nirmala Carvalho

Tragedia nel Gujarat: un volo dell'Air India è precipitato su un'area abitata, tra le vittime vi sarebbero anche alcuni medici di un ostello coinvolto nell'esplosione del velivolo. A bordo oltre a molti indiani anche passeggeri britannici, portoghesi e canadesi. L'arcivescovo Macwan ad AsiaNews: "Sotto shock per la notizia. Preghiamo per le famiglie delle vittime e per i feriti".