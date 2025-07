Le notizie di oggi: almeno 60 morti in un incendio in un centro commerciale in Iraq. Il colosso digitale cinese Tencent vuole far chiudere "per violazioni di copyright" un sito che pubblica i post censurati su WeChat. Il presidente coreano Lee ordina nuovo team per indagare su strage Itaewon. Hiroshima apre ai giornalisti l'ossario sotterraneo con i resti di 70mila vittime mai identificate dell'atomica di 80 anni fa.

SIRIA

Dopo le violenze che da domenica nella provincia di Suweida hanno provocato oltre 350 morti e gli attacchi israeliani di ieri su Damasco, il presidente ad interim della Siria Ahmed al-Sharaa ha parlato alla nazione promettendo che è sua "priorità" proteggere i cittadini drusi del Paese, ma avvertendo anche Israele che i siriani "non hanno paura della guerra". I media statali siriani hanno riferito che l’esercito si starebbe ritirando da Suweida in base a un accordo di cessate il fuoco raggiunto con i leader drusi.

IRAQ

Almeno 60 persone sono rimaste uccise in un incendio scoppiato ieri sera in un grande centro commerciale nella città di Kut, nell’Iraq orientale. Le fiamme si sono sviluppate mentre molte famiglie affollavano la struttura per lo shopping e per la cena.

CINA

Il colosso tecnologico cinese Tencent ha richiesto la rimozione del sito FreeWeChat.com, un archivio sviluppato dal gruppo anti-censura GreatFire che ha l’obiettivo di rendere accessibili post cancellati o bloccati su WeChat, spesso relativi a temi politicamente sensibili. Secondo la dichiarazione, il rappresentante legale di Tencent, Group-IB, ha accusato FreeWeChat di violazione di marchio e copyright, presentando una richiesta di rimozione all’hosting provider del sito. GreatFire ha respinto le accuse, spiegando che non utilizza il logo di WeChat, non dichiara affiliazioni né distribuisce software modificato di WeChat. “L’intento - spiegano - è chiaro: metterci a tacere”.

COREA DEL SUD

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha ordinato la creazione di un nuovo team d'inquirenti, composto da polizia e procura, per approfondire la tragedia di Halloween nel quartiere di Itaewon che nel 2022 ha causato la morte di 159 persone, in maggioranza giovani. La decisione di Lee di avviare una nuova inchiesta è arrivata durante un incontro con i familiari delle vittime di recenti grandi disastri. Il nuovo team lavorerà insieme a una commissione speciale istituita a settembre dell’anno scorso per esaminare il caso.

GIAPPONE

La città di Hiroshima ha aperto il 16 luglio alla stampa per la prima volta dopo dieci anni l’ossario sotterraneo del Tumulo commemorativo della bomba atomica. Nell’ossario sono conservati i resti di circa 70.000 vittime mai identificate della bomba atomica, insieme a quelli di 812 persone identificate le cui famiglie non sono mai state rintracciate. "Speriamo che questo possa portare alla scoperta di familiari ancora in vita", ha dichiarato un funzionario della città.

FILIPPINE

Le intrusioni sospette di pescherecci commerciali all’interno della zona delle acque municipali di 15 chilometri sono aumentate del 10,5% dal 2023 al 2024, secondo i dati della piattaforma di monitoraggio della pesca illegale Karagatan Patrol sviluppata da Oceana Philippines. La piattaforma è utilizzata dai governi locali per monitorare le intrusioni e tutelare il diritto preferenziale dei pescatori su piccola scala nelle acque municipali. “Le nostre comunità di pescatori, già tra le più povere del paese, devono ora affrontare mari sempre più vuoti e mezzi di sussistenza in declino a causa della pesca commerciale illegale dilagante,” ha dichiarato Rose-Liza Eisma-Osorio, vicepresidente di Oceana.

GEORGIA

Il partito del Sogno Georgiano, monopolista del parlamento di Tbilisi non riconosciuto dalle opposizioni, ha approvato alcune modifiche che rafforzano la lotta al narcotraffico, imponendo la pratica dei “test forzati” sui dimostranti delle manifestazioni antigovernative di piazza, che si difendono affermando che le sostanze proibite sono state inserite dai poliziotti.