Le notizie di oggi: episodi di violenza stanno compromettendo le elezioni locali nella regione autonoma di MIndanao nelle Filippine. Candidato pro-India in vantaggio su quello vicino a Pechino nelle elezioni presidenziali alle Maldive. Calate di oltre il 20% le importazioni cinesi di prodotti ittici giapponesi. Il programma alimentare dell'Onu sta per finire i fondi per l'Afghanistan. Governo indiano ha accusato il maggiore gruppo editoriale del Paese di resoconti "unilaterali" sul Manipur.

USA – VIETNAM

Pochi giorni prima della visita del presidente americano Joe Biden in Vietnam, la Commissione statunitense per la libertà religiosa internazionale ha sottolineato che Hanoi, nonostante fosse stata rimossa dalla lista di Paesi di “particolare preoccupazione” nel 2006, non si è impegnata a garantire maggiori libertà religiose, al contrario: “La recente repressione della società civile, l'aumento della pressione sulle comunità religiose indipendenti, le notizie allarmanti di rinunce forzate alla fede e altre crescenti violazioni della libertà religiosa si sommano a una chiara inversione di quella tendenza un tempo positiva”, si legge nella valutazione dell’organizzazione.

FILIPPINE

Nonostante il divieto di armi e l’attuazione di protocolli di sicurezza, in varie parti della regione autonoma di Bangsamoro nel Mindanao musulmano (BARMM) sono esplosi episodi di violenza che hanno compromesso l’atmosfera durante la registrazione dei candidati per le elezioni locali previste a ottobre. Un candidato, per esempio, ha dovuto essere scortato dalla Marina per presentare la propria candidatura.

GIAPPONE – CINA

Il valore delle esportazioni di prodotti ittici dal Giappone verso la Cina a luglio è diminuito del 23,2% rispetto ai dati dell’anno precedente e con ogni probabilità scenderà ulteriormente a causa del divieto di importazione imposto da Pechino in segno di protesta contro il rilascio delle acque radioattive (ma diluite e trattate) della centrale nucleare di Fukushima. Nei giorni scorsi Tokyo ha presentato un documento all’Organizzazione mondiale del commercio contro la decisione di Pechino spiegando che la maggior parte degli elementi dannosi sono stati rimossi.

MALDIVE

Le elezioni presidenziali che si terranno sabato alle Maldive potrebbero essere decisive per determinare se la Cina o l'India vinceranno la competizione per l'influenza sulle isole dell'Oceano Indiano: negli ultimi anni i giganti asiatici hanno investito miliardi di dollari in infrastrutture negli ultimi anni, ma il presidente Ibrahim Mohamed Solih, che promuove una politica “India-first” contro lo slogan “India-out del rivale Mohamed Muizzu, sembra essere in vantaggio nei sondaggi.

AFGHANISTAN

Il programma alimentare mondiale delle Nazioni unite ha ridotto le razioni di cibo per altri due milioni di cittadini afghani questo mese a causa della mancanza di fondi. Il direttore dell’agenzia ha espresso preoccupazione perché si prospetta un inverno “catastrofico”: secondo le previsioni i fondi per l’assistenza alimentare e in contanti dovrebbero finire entro ottobre, lasciando il 90% delle aree rurali del Paese ad affrontare una possibile carestia.

INDIA

La polizia dello stato indiano di Manipur ha intentato due cause contro alcuni membri responsabili della Editors Guild of India, accusandoli di incitare ulteriori disordini nello Stato nord-orientale, dove da maggio si verificano scontri etnici tra le tribù Meitei e Kuki. I casi sono stati presentati dopo che il maggiore organo editoriale del Paese ha pubblicato un rapporto in cui condannava il resoconto "unilaterale" dei media locali sulle violenze. Due giorni fa gli esperti delle Nazioni Unite hanno condannato la “risposta lenta e inadeguata” del governo indiano alle presunte violazioni dei diritti umani nel Manipur.