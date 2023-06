di Nirmala Carvalho

In un villaggio nei pressi di Kanpur issate bandiere color zafferano e imbrattati i muri in un edificio adiacente a una scuola cristiana che promuove iniziative in favore di persone di tutte le fedi. L'accusa: stanno costruendo una chiesa senza permessi. Il vescovo di Lucknow: "Chi li autorizza a stabilire che cosa è legale e che cosa no?".

Allahabad (AsiaNews) - Nella diocesi cattolica di Allahabad - nel villaggio di Shahzadpur, nei pressi di Kanpur - una sala polifunzionale in costruzione che promuoveva iniziative per persone di tutte le fedi per il benessere sociale, l'istruzione e le attività di emancipazione della popolazione è stata devastata da elementi radicali indù. A sctaenare l'ira la presenza di una croce nell'edificio e l'utilizzo anche come sala di preghiera per la minuscola comunità cattolica.

Gli estremisti, sostenendo che si trattasse di una chiesa senza permesso in costruzione, hanno issato bandiere color zafferano sul sito, imbrattato i muri con scritte inneggianti a divinità indù, danneggiato le telecamere a circuito chiuso e le statue presenti nel sito.

La sala doveva sorgere accanto alla St Mary's School, che offre un servizio disinteressato attraverso un'istruzione di qualità a persone di tutte le fedi, comprese le fasce più vulnerabili. Tutti i permessi per la costruzione erano stati presentati ed erano in corso di esame. Una denuncia è stata presentata alla polizia contro i rappresentanti di organizzazioni dell’Hindutva, tra cui il Bajrang Dal e il Vishva Hindu Parishad. L'ufficiale della stazione di polizia di Akbarpur, Satish Kumar Singh, ha dichiarato che i manifestanti si sono comportati male anche nei confronti dei funzionari governativi, quando questi hanno cercato di convincere i manifestanti a non farsi giustizia da soli.

Parlando con AsiaNews, mons. Gerald Mathias, vescovo di Lucknow, ha commentato: “Anche ammesso che mancassero i necessari permessi, chi autorizza il Bajrang Dal o qualsiasi altro gruppo a distruggere strutture illegali? Questi gruppi si comportano come se fossero al di sopra della legge. Dal momento che l'amministrazione al potere non li tiene a freno, si sentono più forti. La polizia deve intervenire contro questi vandali, affinché non continuino a ripetere questi crimini”.