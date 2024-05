Le notizie di oggi: rilasciato Arvind Kejriwal, uno dei leader dell'opposizione in India. La Corea del Nord continua a testare nuovi armamenti, che secondo gli esperti verranno trasferiti in Russia. In Thailandia il caldo record ha già ucciso oltre 60 persone. In Giappone i treni stanno diventando un nuovo luogo di intrattenimento.

AFGHANISTAN

Sono almeno 60 i morti e 100 i feriti a seguito di un’alluvione che ha colpito la provincia settentrionale di Baghlan, ma il bilancio delle vittime potrebbe aumentare, hanno riferito le autorità talebane. Dalle immagini e dai video che circolano sui social si vedono torrenti d’acqua che attraversavano le case di diversi villaggi. Più di 200 persone sono intrappolate nelle loro abitazioni, ha detto il portavoce del ministro dell’Interno.

INDIA

La Corte suprema indiana ha concesso la cauzione ad Arvind Kejriwal, chief minister di New Delhi, permettendogli di fare campagna elettorale fino al primo giugno, giorno in cui terminano le votazioni. Dal giorno successivo dovrà tornare in custodia cautelare per essere giudicato in un caso di corruzione. Kejriwal è un feroce critico del primo ministro Narendra Modi, in lizza per un terzo mandato.

GIAPPONE

Tra le tendenze post-pandemia esplose in Giappone, c’è anche quella dei match di wrestling sui treni shinkansen. A settembre, i biglietti per la carrozza che ospitava l’evento, costati 25mila yen (161 dollari), sono andati esauriti in 30 minuti. Anche i ristoranti esclusivi hanno iniziato a noleggiare le carrozze per organizzare cene stellate. "Sembra che godersi il viaggio stesso riempia il vuoto lasciato dal calo dell'entusiasmo per i viaggi sperimentato durante la pandemia", ha commentato un esperto.

COREA DEL NORD

La Corea del Nord doterà le proprie forze armate di un nuovo lanciarazzi multiplo da 240 mm, ha comunicato oggi l’agenzia stampa del regime. Secondo gli esperti, diversi tipi di armamenti stanno venendo testati per essere poi inviati alla Russia che li userà nella guerra contro l’Ucraina. Pare che il nuovo sistema missilistico sia stato testato ieri.

THAILANDIA

Secondo quanto riferito dal ministero della Salute thailandese, quest’anno sono già morte 61 persone a causa del caldo record, contro le 37 registrate in totale nel 2023. Il maggior numero di decessi si è verificato nelle aree a nord-est, il cuore agricolo del Paese. Le autorità hanno esortato le persone affette da patologie a non uscire di casa.

ARMENIA - AZERBAIGIAN

Al centro di Erevan è in corso una manifestazione di molte migliaia di persone, per protestare contro le procedure di delimitazione delle frontiere con l’Azerbaigian e chiedere le dimissioni del primo ministro Nikol Pašinyan, riunendo persone che hanno marciato da varie località dell’Armenia e in particolare dalla regione di Tavowš, la più interessata dalle trattative.

RUSSIA

Nella repubblica russa del Tatarstan sono stati pubblicati dei manuali per le mogli dei soldati al fronte, preparati dal movimento “Fronte popolare” con le istruzioni per sostenere i propri mariti in combattimento, evitando di chiedere loro di raccontare gli eventi sul campo, “stando loro vicine in silenzio” e non pronunciando frasi irritanti del tipo “ma come sei cambiato”.