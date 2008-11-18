Le notizie di oggi: il libro "Taiwan Travelogue" ha vinto l'International Booker Prize. La Thailandia a ridotto a 30 giorni i soggiorni senza visto dopo una serie di arresti di persone straniere. Gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che il recente attacco a una loro centrale nucleare è stato condotto grazie a sei droni provenienti dall'Iraq.

CINA

Le piogge che si sono riversate negli ultimi giorni su diverse parti della Cina hanno ucciso almeno 12 persone e costretto quasi 20mila persone ad essere evacuate. Questa mattina l’emittente statale CCTV ha riportato cinque morti e undici dispersi nella contea di Shimen, nella provincia di Hunan, nella Cina centrale. Una città ha registrato 240 millimetri di pioggia in poche ore, superando le rilevazioni storiche, mentre nella vicina provincia di Hubei, alcune strade si sono trasformate in fiumi e i soccorritori hanno dovuto utilizzare gommoni per aiutare i residenti rimasti bloccati.

TAIWAN

Il libro “Taiwan Travelogue”, dello scrittore Yang Shuang-zi, ha vinto l’International Booker Prize, primo romanzo tradotto in inglese dal cinese mandarino ad aggiudicarsi il premio. Racconta il viaggio culinario di due donne attraverso la Taiwan negli anni ‘30, periodo della dominazione giapponese. Presentato in modo elaborato come la traduzione di un diario di viaggio riscoperto, completo di note a piè di pagina fittizie, molti lettori, al momento della sua prima pubblicazione nel 2020, pensarono che si trattasse di un autentico testo storico.

COREA DEL SUD

Una nuova applicazione permette di sapere la disponibilità di posti liberi sulla affollatissima metro di Seoul in tempo reale. Si chiama “Cheo Naeryeoyo” (che si traduce più o meno con “Questa è la mia fermata”) e consente ai passeggeri che stanno per scendere di condividere i dettagli relativi al proprio posto, tra cui la linea della metropolitana che stanno percorrendo, la stazione di partenza, la direzione del treno, la carrozza in cui si trova il posto e se si tratta di un treno regolare o espresso, permettendo così agli altri passeggeri di potersi sedere.

THAILANDIA

Bangkok ha deciso di ridurre la durata dei soggiorni di 60 giorni senza visto per i visitatori di oltre 90 Paesi nel tentativo di arginare i reati che coinvolgono i turisti stranieri, hanno fatto sapere ieri le autorità locali, riportando il limite a 30 giorni. Di recente si è verificata una serie di arresti per traffico di droga, tratta di esseri umani e attività commerciali illecite. Il turismo rappresenta oltre il 10% del PIL della Thailandia, sebbene il numero di visitatori rimanga inferiore ai livelli pre-pandemia.

MEDIO ORIENTE

Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato che nell’attacco contro un impianto nucleare nei giorni scorsi sono stati utilizzati sei droni provenienti dall’Iraq. I funzionari emiratini hanno dichiarato che la centrale resta sicura, ma che il Paese ha il diritto di rispondere a questi “attacchi terroristici”. L’Iraq ospita alcuni gruppi armati sostenuti dall'Iran, che finora hanno rivendicato una serie di azioni contro “basi nemiche in Iraq e nella regione”.

CINA – KIRGHIZISTAN

La Cina intende concedere al Kirghizistan un prestito per la costruzione di una ferrovia, e la commissione del Žogorku Keneš per la politica industriale, i trasporti, i combustibili e l'energia, l'architettura e le costruzioni ha esaminato una bozza di accordo a tal fine. Il viceministro dei Trasporti e delle Comunicazioni, Almaz Turgumbaev, ha ricordato che Cina, Kirghizistan e Uzbekistan hanno già costituito una joint venture per la realizzazione del progetto, e secondo l'accordo, la Cina contribuirà al 51% del costo di 305 milioni di dollari.

RUSSIA – UCRAINA – ASIA DEL SUD

Lavoratori migranti provenienti da India, Bangladesh e altri paesi dell'Asia meridionale stanno svolgendo lavori pesanti in Russia e Ucraina, mentre i Paesi in guerra cercano di compensare la carenza di manodopera. I residenti di Ivano-Frankivsk nell'Ucraina occidentale hanno recentemente letto un avviso insolito: "A partire da lunedì 4 maggio, lavoratori migranti provenienti dall'India si occuperanno della pulizia dell'area intorno al vostro complesso residenziale", e la reazione è stata in gran parte negativa.