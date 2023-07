Le notizie di oggi: il Giappone riaccende una centrale nucleare costruita 48 anni fa. Putin condona il debito e promette più grano ai Paesi africani. Bambino lavoratore siriano muore a 13 anni sul lavoro ad Ankara. Suore indiane in difficoltà ad offrire assistenza alle consorelle anziane e malate. Archeologi scoprono in Vietnam le più antiche tracce della presenza del curry fuori dall'India.

HONG KONG

L'Alta Corte di Hong Kong ha respinto il tentativo del governo di vietare di eseguire o suonare l’inno di protesta pro-democrazia Glory to Hong Kong con intenzioni illegali, affermando che una tale mossa potrebbe avere un effetto "raggelante" sulla libertà di espressione. Il testo di Glory to Hong Kong, una canzone resa popolare durante le proteste per la legge sull'estradizione del 2019, contiene la frase "Liberate Hong Kong, rivoluzione dei nostri tempi", uno slogan che è stato giudicato in grado di incitare alla secessione durante il primo processo ai sensi delle Legge sulla sicurezza nazionale della città.

TAIWAN-USA-CINA

Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari a Taiwan per un valore di 345 milioni di dollari, nell’ambito del programma autorizzato dal Congresso per contrastare le rivendicazioni cinesi. La mossa è destinata a suscitare dure reazioni di Pechino, che ha ripetutamente chiesto agli Stati Uniti - il più importante fornitore di armi di Taiwan - di interrompere la vendita di armi all'isola.

GIAPPONE

La Kansai Electric Power Co. ha riavviato ieri dopo 12 anni un reattore nucleare della centrale di Takahama, nella prefettura centrale di Fukui, diventando così il più vecchio reattore operativo del Giappone avendo iniziato a funzionare commercialmente 48 anni fa. Il riavvio avviene dopo che, nel 2016, l'Autorità di regolamentazione nucleare ha dato il via libera al funzionamento del reattore oltre il periodo di servizio di 40 anni. Degli oltre 40 reattori commerciali presenti sul territorio giapponese, 11 sono attualmente in funzione.

RUSSIA

Al summit “Russia-Africa” di San Pietroburgo, Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia ha condonato 23 miliardi di debito dei Paesi africani, e che è intenzionata a investire nel loro sviluppo altri cento milioni, aumentando le esportazioni di grano “per favorire la stabilità politica”. In tutto il 2022 ne sono state consegnate 11 milioni di tonnellate, e quest’anno sono già più di 10 milioni.

TURCHIA

Un bambino lavoratore siriano di 13 anni, A.A., è morto in un incidente ad Altındağ, Ankara. Il piccolo è rimasto schiacciato tra il montacarichi e il muro del mobilificio dove lavorava, mentre alcuni materiali venivano trasportati al piano inferiore. Almeno 888 bambini lavoratori sono stati uccisi sul lavoro dal 2013 in Turchia, secondo una dichiarazione rilasciata dall'Health and Safety Labor Watch (İSİG) lo scorso 12 giugno, Giornata mondiale contro il lavoro minorile.

INDIA

La maggior parte delle congregazioni di suore cattoliche in India fatica a fornire assistenza sanitaria alle proprie consorelle anziane e malate a causa di problemi logistici e finanziari. A rivelarlo è un’indagine commissionata dalla Conferenza delle religiose cattoliche in India (Crwi) al Center for Applied Research in the Apostolate (Cara) della Georgetown University, l’ateneo dei gesuiti di Washington. Circa il 44% delle 190 congregazioni religiose non dispone di strutture di assistenza per le consorelle anziane e inferme.

VIETNAM

Un team internazionale di archeologi ha scoperto in Vietnam la più antica testimonianza della presenza del curry al di fuori dell'India. La miscela di spezie fu probabilmente portata sulla tavola vietnamita più di 1.800 anni fa grazie alle reti commerciali marittime. Esaminando antichi utensili in pietra studiosi di Australia, Vietnam e Cina hanno trova indizi di antichi scambi di spezie, tra cui la cannella dallo Sri Lanka e la noce moscata dall'Indonesia.

UZBEKISTAN

Il presidente dell’Uzbekistan, Šavkat Mirziyoyev, ha firmato un decreto secondo il quale entro il 2030 la capitale Taškent dovrà entrare nella classifica delle “50 città più confortevoli del mondo”. Nei disegni di Mirziyoyev dovrà essere una “megalopoli dall’aria pulita” in cui verranno sistemati 4100 ettari aggiuntivi di verde, oltre ai 900 attuali, e dove “non ci saranno problemi con i servizi abitativi”.