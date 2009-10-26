di Vladimir Rozanskij

Il sito Idel.Realii ha raccolto la denuncia della famiglia di un trentenne di Uljanovsk che - nonostante sia fin da bambino seguito dai servizi psichiatrici locali - è stato comunque arruolato nell'esercito russo per andare a combattere in Ucraina. Casi simili erano già stati registrati in Tatarstan, nella regione di Perm e in Udmurtia.

Mosca (AsiaNews) - Secondo i suoi familiari, Daniil Rudnev, un trentenne disabile di Uljanovsk, analfabeta, è stato convinto a firmare un contratto con il ministero della difesa russo ed è stato inviato in zona di guerra. Una commissione medica lo ha dichiarato completamente sano, ignorando il fatto che fosse ricoverato in un ospedale psichiatrico da 18 anni. Casi simili di reclutamento di persone con disabilità mentale sono stati registrati in passato in Tatarstan, nella regione di Perm e in Udmurtia. Idel.Realii ha analizzato perché tali "errori sistemici" siano talvolta impossibili da correggere prima che i soldati inabili vengano mandati in battaglia o muoiano.

Daniil Rudnev ha 30 anni, è disabile fin dall'infanzia e gli è stato diagnosticato un ritardo mentale. Secondo la perizia medico-sociale pubblicata, la sua disabilità è permanente sin dall'infanzia, e secondo la documentazione medica dell'Ospedale clinico psichiatrico regionale V.A. Koposov di Uljanovsk, Rudnev è iscritto ininterrottamente al servizio psichiatrico locale dal 2008. Secondo i suoi familiari, è stato ingannato e indotto a firmare un contratto con il ministero della difesa russo; la commissione medica locale ha dichiarato Rudnev perfettamente sano e idoneo al servizio, ignorando evidenti segni di disabilità mentale. Daniil non sa leggere né scrivere e presenta notevoli difficoltà di linguaggio, si è diplomato in una scuola speciale di Uljanovsk e non ha mai lavorato, se non occasionalmente a tempo parziale.

Secondo alcuni parenti, Daniil aveva precedentemente espresso il desiderio di firmare il contratto, e per impedirglielo i parenti gli hanno confiscato il passaporto che non gli è stato restituito, il che significa che ha firmato il contratto senza di esso. Inoltre, i parenti erano certi che, data la sua categoria di idoneità fisica "D" e il fatto che fosse registrato, non avrebbero potuto reclutarlo: “Non capiva dove stesse andando, il suo tesserino militare era falso, l'ufficio di arruolamento ha affermato che a Daniil era stato chiesto se avesse qualche malattia e se la commissione medica avesse rilasciato un certificato. Alla fine, lo hanno semplicemente falsificato”, racconta un parente, che ha detto che Daniil ora piange e chiede di essere riportato a casa.

Aleksej Vakhrušev ha 23 anni e proviene dal villaggio di Černovskoe, nella regione di Perm. La sua storia è stata raccontata nel marzo 2025 nell'ambito del progetto "Vai nella foresta", che aiuta le persone a evitare il servizio militare nell'esercito russo. A Vakhrušev è stato ufficialmente diagnosticato un ritardo mentale: una lieve oligofrenia. È iscritto a un albo psichiatrico, ha frequentato una scuola media inferiore e non conosce le tabelline né comprende i proverbi. Nonostante ciò, nel 2023 è stato costretto a firmare un contratto per il servizio militare. Al momento dell'iscrizione al servizio militare, la relazione medica affermava che "Vakhrušev ha giudizi superficiali e ingenui; non tiene conto delle date sul calendario, la sua attenzione è discontinua, non sa spiegare il significato dei proverbi, la sua cultura generale è estremamente limitata ed è emotivamente immaturo". Sua madre, Olga Vakhruševa, ha raccontato che nell'agosto del 2024 suo figlio fu accusato di aver rubato generi alimentari ai vicini, ma durante una perquisizione non venne trovato nulla. Poco dopo, Aleksej firmò un contratto per il servizio militare.

"Ha 22 anni, ma per gli standard dello sviluppo è ancora un bambino, non capiva cosa fosse la guerra, pensava fosse un'avventura. Abbiamo cercato di convincerlo a rifiutare il servizio, ma l'ufficio di reclutamento militare di Bolšaja Sosnova lo ha mandato a Perm, e lì hanno sbrigato le pratiche burocratiche", ha dichiarato la madre Olga Vakhruševa nel 2025. Aleksej finì in un centro di addestramento nella regione di Čeljabinsk, dove iniziarono a bullizzarlo.

Nell'autunno del 2024, Vakhrušev è scappato dalla sua unità di addestramento, ma è stato ripreso e poco dopo ha chiamato sua madre dalla zona di guerra in Ucraina.

È risaputo che Olga Vakhruševa aveva già perso una figlia nel 2018, quando sua figlia Viktoria fu brutalmente assassinata da un suo conoscente, Evgenij Četvertakov. In seguito si è scoperto che aveva ucciso anche un'altra bambina, ed è stato condannato a 19 anni di carcere. Ora non si sa più niente di Aleksej, come di tanti altri russi, disabili e no, dispersi al fronte di guerra in Ucraina.