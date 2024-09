Quattro ore di "purificazione rituale" in uno storico luogo di culto indù meta ogni anno di milioni di pellegrini dopo che esami di laboratorio avrebbero rivelato tracce nei laddu venduti ai devoti per essere presentati come offerta. Il nuovo capo del governo locale - alleato del Bjp - accusa per gli appalti il predecessore che si appella a Modi, denunciando una speculazione politica e chiedendo un'inchiesta indipendente.