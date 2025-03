Le notizie di oggi: in Turchia decine di persone arrestate per messaggi di sostegno a Imamoglu. Jakarta ha approvato la controversa revisione della legge sulle forze armate. Israele intercetta missile balistico Houthi e intensifica le operazioni di terra a Gaza, almeno 70 morti. Accordo fra Kuala Lumpur e Ocean Infinity per la ripresa delle ricerche del volo MH370. Tribunale indiano condanna a morte tre imputati per l’omicidio di 24 Dalit avvenuto nel 1981.

CINA

La polizia di Fuyang, nell’Anhui, ha arrestato due cristiani per attività legate al “culto”. Nel mirino delle autorità la Wheatseed Reform Church, che per la leadership comunista è “colpevole” di non aver aderito a una associazione protestante sostenuta dal governo. I due hanno assunto avvocati e presentato una revisione amministrativa, ma l’amministrazione l’ha respinta confermando il fermo.

TURCHIA

Le autorità turche hanno imprigionato almeno 37 persone per aver pubblicato “post e messaggi provocatori” in rete che “incitano al crimine e all’odio”, in riferimento all’arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu. Lo ha riferito il ministero degli Interni, confermando la stretta contro quanti criticano il fermo avvenuto nella notte fra il 18 e il 19 marzo di uno dei più autorevoli leader dell’opposizione e probabile sfidante di Recep Tayyip Erdogan alla presidenza.

INDONESIA

Il parlamento indonesiano ha approvato oggi le controverse revisioni della legge sulle forze armate, che riporta i vertici militari all’interno dei ministeri e delle agenzie governative dando loro maggiore spazio e potere. Il voto rischia di alimentare il malcontento popolare per una norma oggetto di pesanti critiche della società civile e si prevedono manifestazioni di piazza. Il presidente dell’Assemblea Puan Maharani ha guidato il voto, che ha registrato un consenso unanime e la legge “conforme ai principi di democrazia e diritti umani”.

ISRAELE - YEMEN - GAZA

Gli Houthi in Yemen hanno rivendicato il lancio di un missile balistico - intercettato - verso lo Stato ebraico, che aveva come obiettivo l’aeroporto internazionale Ben Gurion a Tel Aviv, facendo risuonare l’allarme in diverse zone del Paese. Intanto a Gaza, secondo fonti di Hamas, negli attacchi delle prime ore di oggi di Israele sono morte almeno 70 persone, mentre l’esercito ha intensificato le operazioni di terra fino al Corridoio Netzarim, che divide il nord e il sud della Striscia.

MALAYSIA

Kuala Lumpur ha accettato termini e condizioni con la società di esplorazione Ocean Infinity, per riprendere la ricerca del relitto del volo MH370 della Malaysia Airlines scomparso 11 anni fa. Il velivolo, con 227 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio, è sparito nel nulla mentre stava percorrendo la tratta verso Pechino. L’accordo consentirà l’inizio delle operazioni di ricerca dei fondali marini, in una nuova posizione stimata in 15mila km quadrati nell’Oceano Indiano.

INDIA

Un tribunale indiano ha condannato a morte tre uomini per l’omicidio del 1981 di 24 Dalit (ex intoccabile). Il trio - che si proclama innocente e vuole fare ricorso - era parte di una banda che, travestiti da poliziotti, avevano assaltato il villaggio di Dehuli, nell’Uttar Pradesh, uccidendo anche donne e bambini. Tredici dei 17 accusati sono morti in questi anni e uno risulta latitante.

RUSSIA - INDIA -FRANCIA

L’India e la Francia hanno concluso un accordo per l’acquisto di 26 aerei da caccia Rafale M per l’aviazione di coperta per 7,6 miliardi di euro, con cui la flotta aero-marittima indiana intende sostituire il parco ormai desueto dei russi Mig-29K e Mig 29-Kub. Intanto Parigi ha superato Mosca nelle forniture di armi a livello mondiale, dietro soltanto agli Stati Uniti.

KAZAKHSTAN

Il Comitato per le entrate statali ha aggiunto nuovi nomi sul registro degli “agenti stranieri”, ovvero quanti ricevono finanziamenti dall’estero. Quasi 300 ditte e associazioni tra cui Ong sanitarie e di sostegno giuridico, organizzazioni di ecologisti, diversi media, commercialisti e farmacisti e ditte automobilistiche, rese pubbliche per “rafforzare la fiducia dei cittadini nello Stato”.