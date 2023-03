Le notizie di oggi: incidente in un tempio indù a Indore, 35 mort. Vittoria parziale di Teheran all’Aja, parzialmente “illegale” il congelamento Usa di beni di società iraniane. Crisi idrica in Corea del Sud; il leader dell’opposizione cambogiana ricorre in appello contro la condanna. Pyongyang lancia campagna contro il divorzio. Delegazione talebana in Tagikistan per discutere di confini.

TURCHIA - FINLANDIA

Il Parlamento turco ha approvato nella tarda serata di ieri un disegno di legge che consente alla Finlandia di aderire alla Nato, aprendo la porta dell’alleanza atlantica a Helsinki che spingeva per l’adesione in chiave anti-russa. Ankara è l’ultimo dei 30 Paesi a ratificare l’adesione, mentre resta ancora in sospeso la Svezia che non ha sinora convito il presidente Recep Tayyip Erdogan.

INDIA

È di almeno 35 fedeli morti e oltre una dozzina salvati dai soccorritori il bilancio di un incidente avvenuto ieri in un tempio indù a Indore, nel centro del Paese. Oltre 25 persone sono sprofondate in un pozzo - fonte di acqua usata dalla municipalità - dopo che il pavimento di copertura è crollato sotto il peso dei presenti. I templi sono affollati per il Ram Navami, il compleanno di Lord Ram.

IRAN - STATI UNITI

Vittoria parziale per Teheran: i giudici della Corte internazionale di giustizia hanno stabilito ieri che Washington aveva “illegalmente” permesso a tribunali Usa di congelare beni di società iraniane. Gli Stati Uniti dovranno pagare un risarcimento da quantificare. La Corte ha però affermato di non avere giurisdizione su 1,75 miliardi di euro di beni congelati della Banca centrale iraniana.

COREA DEL SUD

La Corea del Sud è alle prese con una delle sue peggiori crisi idriche della storia, che ha colpito sinora oltre un milione di persone. I due principali serbatoi che riforniscono la provincia di Jeolla, circa 440 km a sud di Seoul, si stanno prosciugando. Fra le iniziative al vaglio del governo di Seoul per limitare la crisi la realizzazione di un impianto mobile di desalinizzazione dell’acqua di mare.

CAMBOGIA

Il 69enne leader dell’opposizione Kem Sokha, co-fondatore del Cambodia National Rescue Party (Cnrp), è ricorso in appello contro la condanna a 27 anni (che sta scontando agli arresti domiciliari) per “cospirazione” con entità straniere per rovesciare il premier Hun Sen. Egli è stato inoltre privato dei diritti politici e non può incontrare altre persone all’infuori della famiglia senza autorizzazione.

COREA DEL NORD

Pyongyang lancia una campagna contro il divorzio, che ha come finalità quella di convincere le “mogli scontente” a restare in famiglia. Uno dei punti dell’iniziativa è la punizione “gogna pubblica” dei genitori delle coppie che stanno per divorziare. Nel mirino anche le aziende che hanno alti tassi di separazioni.

AFGHANISTAN - TAGIKISTAN

Una delegazione dei talebani, per la prima volta dal ritorno al potere a Kabul, si è recata nei giorni scorsi in visita ufficiale in Tagikistan, a Khorog. Sull’incontro le parti hanno mantenuto stretto riserbo, senza rilasciare dichiarazioni. Per gli esperti al centro dei colloqui le relazioni di frontiera e la situazione dei tagichi dell’Afghanistan, con molti legami parentali da entrambi i confini.

RUSSIA

Secondo The Moscow Times, il presidente Vladimir Putin avrebbe imposto un divieto riservato a funzionari pubblici, deputati e senatori, governatori, capi delle principali compagnie e banche statali, proibendo loro di recarsi all’estero senza esplicito permesso. Fonti anonime citate dal quotidiano rivelano che, di fatto, si è “ricostituita la cortina di ferro, almeno per i dipendenti statali”.