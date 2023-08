di Nirmala Carvalho

Mons. Thomas D’Souza ha celebrato una messa nel giorno in cui la santa avrebbe compiuto 113 anni. A seguire una sosta sulla tomba della religiosa e una preghiera per omaggiare una esistenza “completamente al servizio degli altri”. Il suo “affidarsi” alla “provvidenza divina” e l’essere stata “scelta” da Dio.

Delhi (AsiaNews) - L’esistenza di Madre Teresa ruota attorno “alla vita, al donare la vita… lo diceva sempre: una vita che non è spesa per gli altri, non è degna di essere vissuta”. Con queste parole pronunciate nell’omelia della solenne celebrazione eucaristica mons. Thomas D’Souza, arcivescovo di Calcutta, ha ricordato la santa nel giorno in cui avrebbe compiuto 113 anni (oggi, per inciso, è anche il compleanno del prelato). La funzione si è svolta stamattina alle 6 ora locale nella Casa madre delle Missionarie della carità, con una sosta finale sulla tomba della religiosa. La sua esistenza, prosegue, è stata “trascorsa completamente al servizio degli altri” e guardando alla fonte della vita che era “Gesù nell’Eucaristia”.

Riflettendo sulla prima lettura, incentrata sul Libro di Rut, il prelato ricorda come la santa dipendesse dalla “provvidenza divina” e dall’essere “scelta” da Dio che ha sempre guidato la sua esistenza e il suo cammino di fede. “Ha saziato - aggiunge - la propria sete di Gesù stando con i più poveri fra i poveri” affrontando “le numerose sfide” e “dando la vita per la missione”. La parola “sete” è quella che meglio caratterizza la sua vita: di Dio, di Gesù, della sua parola, della croce, dell’umanità. Una sete di Dio che è guida per la salvezza, la redenzione: “Egli - afferma - sazia questa sete, lei è una madre assetata che si è saziata in Cristo per tutta la sua vita”.

In secondo luogo, la sua vita è stata votata alla “completa trasparenza” e alla “piena autenticità. Nel Vangelo di oggi - sottolinea mons. D’Souza - Gesù dice di non essere come gli ipocriti, che dicono una cosa e ne fanno un’altra.” La vita di santa Teresa, prosegue il prelato, “è stata autentica perché ha vissuto secondo i principi di Gesù” e secondo l’ideale dell’umiltà “trovando il volto di Cristo in ogni povero, indigente e sofferente”. La sua fonte “era l’Eucaristia” e ogni messa era “occasione per portare avanti la propria missione” operando “con fedeltà a Gesù sino alla fine della sua vita”.

L’arcivescovo di Calcutta invita poi a riflettere su una delle citazioni più apprezzate della missionaria della Carità: “La vita - affermava - è un’opportunità, approfittane. La vita è bellezza, ammirala. La vita è un sogno, realizzalo. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, portala a termine. La vita è un gioco, giocalo. La vita è una promessa, mantenetela. La vita è un dolore, superalo. La vita è una canzone, cantala. La vita è una lotta, accettala. La vita è una tragedia, affrontala. La vita è un'avventura, osala. La vita è fortuna, creala. La vita è troppo preziosa, non distruggerla. La vita è vita, lotta per essa”.

A conclusione della messa, mons. D’Souza si è intrattenuto sulla tomba di Madre Teresa, accendendo una candela e sottolineando una volta di più l’importanza di “proteggere, promuovere e difendere la vita”. “La vita della madre - conclude - ci ispira a proteggere la vita in tutte le sue fasi; oggi, purtroppo, ogni giorno sentiamo parlare di uccisioni, per questo dobbiamo contrastare la cultura della morte e promuovere la vita”. Infine, suor Christie ha guidato l’assemblea nella preghiera per la Pace preferita dalla Madre: “Fammi diventare uno strumento di pace”, poi i bambini dell’orfanotrofio di Shishu Bhavan hanno cantato “Buon compleanno alla Madre”.