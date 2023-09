Le notizie di oggi: la Russia ha tentato di arruolare cubani per la guerra in Ucraina. La Cina ha proposto di vietare gli abiti che "feriscono il sentimento della nazione". Anche il Giappone punta alla Luna. Il Myanmar ha condannato a 20 anni di carcere un fotoreporter. In Bangladesh è in corso la peggiore epidemia di dengue mai registrata.

NAGORNO – KARABAKH

L'Armenia, da sempre alleata della Russia, ha annunciato che ospiterà un'esercitazione militare congiunta con gli Stati Uniti la prossima settimana, in un momento di crescente tensione militare con il vicino Azerbaigian, con cui è in conflitto per il controllo delle enclave del Nagorno-Karabakh. La decisione arriva in un momento di intensa frustrazione dell’Armenia nei confronti di Mosca. Il primo ministro Nikol Pashinyan ha accusato la Russia, distratta dalla guerra con l’Ucraina, di non riuscire a proteggere l’Armenia da quella che ha definito continua aggressione da parte dell’Azerbaigian. I funzionari della difesa armeni, per esempio, hanno detto che ieri sera l’Azerbaijan ha sparato contro le loro posizioni sul confine.

RUSSIA – CUBA

Il ministero degli esteri di Cuba ha denunciato la Russia per “commercio di personale umano”, nei tentativi di arruolare cubani per la guerra in Ucraina con promesse economiche, ma “questi tentativi sono stati neutralizzati e sono state aperte inchieste penali nei confronti degli organizzatori delle iniziative”, soprattutto perché “Cuba non partecipa all’operazione ucraina”.

CINA

Dopo le recenti modifiche alle leggi di pubblica sicurezza, in Cina è stato presentato un progetto di legge per vietare i vestiti che “feriscono i sentimenti della nazione”, in base al quale coloro che indossano o costringono altri a indossare abiti che “minano lo spirito del popolo cinese” rischiano 15 giorni di detenzione e di essere multati fino a 5mila yuan (680). In Internet gli utenti cinesi si sono chiesti come le forze dell’ordine possano determinare quando i “sentimenti” della nazione possano essere “feriti”.

GIAPPONE

Anche il Giappone, dopo l’India, punta alla Luna: questa mattina è stato lanciato con successo un razzo che trasporta una navicella – chiamata SLIM - per l’esplorazione lunare, ha fatto sapere l’Agenzia giapponese per l’esplorazione aerospaziale (JAXA), dopo che il mese scorso a causa del clima sfavorevole tre lanci in una settimana sono stati rinviati. Si prevede che la missione, costata 100 milioni di dollari, raggiunga la Luna entro febbraio dell’anno prossimo.

MYANMAR

Un tribunale del Myanmar ha condannato a 20 anni di carcere il fotoreporter Sai Zaw Thaike, arrestato mentre documentava le conseguenze del ciclone Mocha, che a maggio ha colpito lo Stato del Rakhine uccidendo decine di persone. La testata per cui lavorava, Myanmar Now, ha affermato di non sapere per quali accuse Sai Zaw Thaike sia stato condannato, dopo essere stato trattenuto senza accesso a un avvocato o visite familiari prima del processo. Nel frattempo il campo della giunta militare ha annunciato che le elezioni nel Paese non si terranno prima del 2025.

AFGHANISTAN – PAKISTAN

Ieri le truppe pakistane hanno respinto un attacco transfrontaliero proveniente dall’Afghanistan. Islamabad accusa Kabul di ospitare militanti legati ai Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), i talebani che prendono di mira le istituzioni governative del Pakistan. “Erano centinaia ed erano armati con armi leggere e pesanti. Eravamo pronti ad affrontare l'attacco e lo scontro a fuoco è continuato per circa quattro ore", ha detto Mohammad Ali, vice commissario del distretto di Chitral. Il valico di frontiera di Torkham, lungo un’altra parte del confine, è poi stato chiuso per altre schermaglie al confine.

BANGLADESH

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità il Bangladesh è afflitto dalla peggiore epidemia di dengue mai registrata, probabilmente a causa dei cambiamenti climatici che hanno provocato un aumento della presenza di zanzare, responsabili della trasmissione della malattia. Dall'inizio dell'epidemia ad aprile, sono stati registrati più di 135.000 casi di dengue e 650 decessi. Solo nel mese di agosto sono stati segnalati più di 300 decessi dovuti alla malattia.