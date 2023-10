Le notizie di oggi: sale a 24 il bilancio delle vittime thailandesi in Medioriente. Salta anche in Kirghizistan l'ipotesi di incontro tra Azerbaigian e Armenia sul Nagorno Karabach. La giunta golpista del Myanmar ha utilizzato una delle sue bombe più potenti nel raid sul campo profughi. La polizia di Mosca hanno fatto irruzione negli appartamenti degli avvocati di Aleksej Naval’nyj. Il governo di Taiwan alza gli stipendi di educatori e assistenti di persone con disabilità fisiche e mentali

COREA DEL NORD - PALESTINA

La Corea del Nord, nega che le sue armi siano state usate dal gruppo terrorista palestinese. L’ipotesi di un utilizzo di armamenti nordcoreani arriva dai riscontri di Washington che hanno notato i miliziani con granate con propulsione a razzo F-7 di Pyongyang: “Potrebbero essere nuove forniture o risalenti al 2009”, ritiene Bruce Bechtol, professore alla Angelo State University in Texas, che ha condotto ricerche sulle vendite di armi della Corea del Nord e che suggerisce la pista della vendita indiretta attraverso Iran o Siria.

ISRAELE - THAILANDIA

Il primo ministro tailandese Srettha Thavisin ha annunciato che altri tre cittadini del suo Paese sono stati uccisi in seguito all'attacco di Hamas, portando a 24 il bilancio delle vittime dei cittadini tailandesi. Il governo ha annunciato che il numero di persone che hanno chiesto di essere evacuate da Israele ha raggiunto quota 7.000. Srettha ha confermato che la sua amministrazione sta lavorando per coordinarsi con alcune compagnie aeree private per riportare a casa i propri cittadini il prima possibile.

GIAPPONE

Il primo ministro Fumio Kishida invierà nel fine settimana un aereo delle forze di autodifesa alla sua base operativa a Gibuti come parte degli sforzi per evacuare i suoi cittadini in Israele. Kishida ha detto che l’aereo arriverà nell'Africa orientale a circa 2.000 chilometri a sud di Israele e resterà pronto a intervenire in casop di necessità.

MYANMAR

Secondo un’indagine di Amnesty International l’esercito della giunta golpista ha utilizzato una delle sue più grandi bombe aeree durante l’attacco al villaggio di Mung Lai Hkyet, nello stato di Kachin lo scorso lunedì notte. Secondo l'Esercito per l'Indipendenza Kachin (KIA), almeno 29 persone, tra cui 13 bambini, sono morte, mentre 57 sono rimaste ferite. Le truppe del regime avrebbero bombardato il villaggio situato a circa due miglia a nord della città di Laiza, poiché ritenuto uno dei quartier generali del KIA.

CINA - KAZAKISTAN

Diventa legge l’accordo che autorizza Cina e Kazakistan a scambiarsi informazioni sui rispettivi cittadini – inclusi nome, data e luogo di nascita, fotografia, autorità emittente l’identificazione e stato di cittadinanza –. Il progetto nato durante una visita del presidente Kassym-Jomart Tokayev in Cina, interessa più a Pechino che ad Astana, visto che il governo di Xi Jinping era interessato a frenare l’immigrazione di alcuni cittadini cinesi, comprese diverse persone dello Xinjiang, che hanno aggirato le autorità cinesi per trasferirsi in Kazakistan.

INDIA

Le importazioni di olio di palma dell'India sono aumentate del 29.21% - per oltre 90 milioni di tonnellate - nei primi 10 mesi dell’anno rispetto al periodo dell'anno precedente. L'India, il principale acquirente mondiale di olio vegetale, aveva importato 70,28 milioni tonnellate di prodotti a base di olio di palma durante lo stesso periodo dell'anno precedente. "Durante i mesi di novembre 2022 e settembre 2023, l'importazione di prodotti di palma è aumentata notevolmente a causa del crollo dei prezzi, ma questo mette in crisi il mercato interno”, ha scritto in una nota la Solvent Extractors Association of India (SEA) con sede a Mumbai.

NAGORNO-KARABAKH

L’Armenia e l’Azerbaigian a parole ribadiscono l’intenzione di concludere gli accordi di pace entro due-tre mesi, ma i loro leader non trovano un luogo dove incontrarsi; il presidente di Baku, Ilham Aliev, ha ignorato il summit della Comunità politica europea di Granada dello scorso 5 ottobre, mentre il premier armeno ha rifiutato di recarsi in Kirghizistan per il summit dei Paesi ex-sovietici di questi giorni, prendendo sempre più le distanze anche da Mosca.

RUSSIA

Le forze dell’ordine di Mosca hanno fatto irruzione negli appartamenti degli avvocati di Aleksej Naval’nyj, Vadim Kobzev, Igor Sergunin e Aleksej Liptser, come comunicato da altri attivisti del Fondo anti-corruzione legato al dissidente incarcerato, e sono stati arrestati con l’accusa di “partecipazione ad associazione estremistica”. Lo stesso Naval’nyj ne è stato informato durante una seduta di tribunale nei suoi confronti.

TAIWAN

Il governo di Taiwan ha approvato il finanziamento per un progetto quinquennale del Ministero della Salute e del Welfare da 48 miliardi di dollari taiwanesi per aumentare la retribuzione di educatori e assistenti di persone con disabilità fisiche e mentali rispettivamente a 37.700 $ e 33.700. l’aumento è di quasi 10 mila $. A Taiwan sono 1.2 milioni le persone con una disabilità fisica o mentale, ma nonostante gli sforzi, non c’è personale sufficiente per prendersi cura dei pazienti esistenti.