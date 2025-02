di Nirmala Carvalho

Delhi (AsiaNews) - I membri dell'Arunachal Christian Forum (ACF) stanno osservando uno sciopero della fame di otto ore oggi contro l'attuazione dell'Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act (APFRA), la locale legge anti-conversioni. La norma in realtà a Itanagar esisteva già dal 1978 ma fino ad ora non era mai stata attuata dai governi locali che si erano succeduti.

Ora, invece, l’attuale chief minister Pema Khandu - che è un esponente del Bjp, il partito nazionalista del premier Modi - ha espresso l’intenzione di varare delle regole attuative che saranno discusse il prossimo 6 marzo. L’occasione è venuta da una sentenza pronunciata dall’Alta Corte locale che nel settembre scorso, accogliendo un’istanza presentata da un avvocato del fronte nazionalista, ha ordinato al governo statale di intervenire sull’argomento entro sei mesi.

L’Arunachal Pradesh è uno Stato indiano del nord-est dove è forte la presenza cristiana: secondo i dati dell’ultimo censimento, svoltosi in India ne 2011, i cristiani nel loro insieme costituiscono il 30,26% della popolazione.

L'Arunachal Christian Forum, fondato nel 1979, è in prima linea nell'opporsi a questa legge, che definisce come “palesemente anticristiana”. Pema Khandu ha risposto che il governo statale è pronto a tenere colloqui sulla questione e ha rassicurato che le norme proposte ai sensi della legge non sono contro alcuna comunità religiosa ma vogliono salvaguardare "le fedi indigene". Il locale ministro dell'Interno, Mama Natung, ha convocato l'ACF per un incontro che si terrà il 21 febbraio. Il presidente dell’Arunachal Christian Forum Tarh Miri ha detto che raccoglierà quest’invito, ma ha comunque confermato tutte le iniziative di protesta: “Chiediamo il ritiro totale di questa legge”, ha commentato anticipando che se questo non avverrà vi sarà una grande manifestazione davanti alla sede dell’Assemblea nazionale il 6 marzo, il giorno in cui è in programma la discussione.

“Stiamo protestando contro il ritorno di questa legge rimasta inattiva per quattro decenni - ha aggiunto Miri -. Sebbene nel suo titolo parli di libertà, è stata concepita per limitare la possibilità di praticare la propria religione. E lo Stato è praticamente indifferente alle nostre preoccupazioni e obiezioni”.