Le notizie del giorno: Putin non parteciperà al G20 di New Delhi. Il Giappone vuole denunciare la Cina al Wto per il bando all'importazione di frutti di mare dopo il rilascio delle acque di Fukushima. A Nazareth ferito in un attentato un candidato sindaco anti-criminalità. Sepolto da una frana monastero del VI secolo in Georgia.

ASIA MERIDIONALE

L'aumento dell'inquinamento atmosferico potrebbe ridurre l'aspettativa di vita di oltre cinque anni per persona in Asia meridionale, una delle regioni più inquinate del mondo. Ad affermarlo è un rapporto dell'Energy Policy Institute (EPIC) dell'Università di Chicago nel suo ultimo Air Quality Life Index. La regione, che comprende Bangladesh, India, Nepal e Pakistan, è responsabile di oltre la metà degli anni di vita persi a livello globale a causa dell'inquinamento.

INDIA-RUSSIA

Con una telefonata al primo ministro indiano Narendra Modi il presidente russo Vladimir Putin ha comunicato ufficialmente che non parteciperà al vertice del G20 in programma a New Delhi il 9 e 10 settembre. Lo sostituirà il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Nella telefonata Modi e Putin hanno discusso diverse "questioni regionali e globali di reciproco interesse", ha dichiarato l'India in un comunicato.

GIAPPONE-CINA

Il ministro degli Esteri Yoshimasa Hayashi ha dichiarato che il governo giapponese potrebbe presentare una protesta all'Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto) per la decisione della Cina di vietare tutte le importazioni di frutti di mare giapponesi dopo che l'acqua radioattiva trattata ha iniziato a essere rilasciata in mare dalla centrale nucleare di Fukushima. Hayashi ha esortato Pechino a revocare immediatamente il divieto "non fondato su basi scientifiche".

CINA

Sun Zhigang - un altro funzionario di alto rango del Partito Comunista Cinese – è stato posto sotto inchiesta per sospette "gravi violazioni della disciplina e della legge", un eufemismo per indicare la corruzione. Sun, 69 anni, è stato responsabile della riforma sanitaria cinese ed ex capo del partito nella provincia sudoccidentale di Guizhou. Si tratta del secondo funzionario di livello ministeriale arrestato dall'organo di vigilanza anticorruzione dal 20° Congresso nazionale del partito, tenutosi a ottobre.

ISRAELE

A Nazareth un candidato sindaco alle elezioni locali in programma il 31 ottobre e altri due uomini sono stati feriti da colpi di arma da fuoco. Musab Dukhan è stato portato al Rambam Medical Center di Haifa in condizioni stabili. La sparatoria è avvenuta nel contesto dell'ondata di crimini violenti nelle comunità arabe israeliane, contro cui Dukhan aveva recentemente preso posizione in campagna elettorale.

RUSSIA

Nelle codifiche ufficiali dei temi ammessi per la maturità nelle scuole russe sono state tolte le tematiche relative a “democrazia”, “diritto internazionale”, “società civile” e “servizio civile alternativo” mentre è stato inserito l’argomento “operazione militare speciale”. Anche scrittori come Puškin, Lermontov e Gogol verranno sostituiti da opere russe sulla guerra.

GEORGIA

Una frana dovuta ad un’alluvione ha sepolto il monastero medievale di Šiomgvime in Georgia, situato in una stretta vallata a circa 30 km da Tbilisi, a fianco della storica cittadina di Mtskheta. Nell'area sono accorse diverse squadre della protezione civile, anche perché non si sa se sono rimaste delle persone sotto le rovine. L’origine del monastero risale al VI secolo.