SIRIA

Per la prima volta in 12 anni, dalla sospensione legata alla guerra, il presidente siriano Bashar al-Assad partecipa al summit della Lega araba che inizia oggi a Jeddah, col ritorno di Damasco nella diplomazia regionale. Diverse nazioni hanno sostenuto l’opposizione ma, spiegano alcune fonti, è ora di accettare la sua vittoria e riallacciare i rapporti anche per limitare l’influenza di Teheran.

THAILANDIA

Le autorità thai hanno rilasciato dopo 50 giorni carcere, trascorsi in un riformatorio, una ragazzina di soli 15 anni. Thanalop “Yok” Phalanchai era stata arrestata il 28 marzo scorso per reato di “lesa maestà” avendo - secondo l’accusa - insultato la monarchia. Secondo il Bangkok Post polizia aveva chiesto un ulteriore prolungamento della custodia, ma i giudici hanno rigettato l’istanza.

IRAN

Teheran ha giustiziato altri tre uomini questa mattina, legati alle proteste dei mesi scorsi pro-democrazia e libertà divampate in seguito alla morte della 22enne curda Mahsa Amini per mano della polizia della morale. Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi e Saeed Yaghoubi sono stati impiccati a Isfahan, nel centro dell’Iran, per coinvolgimento nella morte di due membri delle milizie Basij.

AFGHANISTAN

Dall’ascesa al potere dei talebani in Afghanistan è tornato ad aumentare il numero dei lavoratori bambini, oggi almeno un milione. Per contribuire al sostentamento delle famiglie lucidano stivali, lavano auto, mendicano o lavorano nelle miniere, diritto allo studio negato. Secondo stime Onu 6 milioni di persone sono sull’orlo della fame, altri 28 milioni necessitano di assistenza urgente.

COREA DEL NORD

Soldati nordcoreani hanno picchiato a morte uno studente delle medie, per aver cercato di rubare benzina da un camion militare. Il ragazzino voleva rivendere il carburante, per pagare una tassa una imposta dalle autorità della provincia di Ryanggang. Dietro la vicenda la pratica comune di Pyongyang di ricorrere a scolari, anche giovanissimi, per lavoro o denaro, in caso di inabilità.

VIETNAM - FILIPPINE - CINA

Ancora tensioni territoriali nel mar Cinese meridionale, area strategica in cui transitano merci per un valore annuale di tre trilioni di dollari. Navi vietnamite e cinesi si sarebbero scontrate per lo sconfinamento di alcuni mezzi da ricerca di Pechino in una zona esclusiva di Hanoi. Nel mirino dei vietnamiti, che minacciano “risposte adeguate” anche navi della guardia costiera filippina.

RUSSIA - UCRAINA

Il Cremlino ha comunicato di aver invitato alcune delegazioni di Paesi africani, per valutare un piano di pace nel conflitto in Ucraina. Secondo il portavoce Dimitri Peskov, tale incontro è stato concordato in un colloquio telefonico tra Vladimir Putin e il presidente sudafricano Cyril Ramafosa, ma la data non è ancora stata decisa.

TAGIKISTAN

In Tagikistan la polizia ha fatto sapere che per acquistare il nitrato di ammonio, uno dei fertilizzanti più popolari per orti e giardini, d’ora in poi sarà necessario esibire il passaporto, essendo un materiale che può essere usato per produrre esplosivi. Il divieto di libero acquisto esisteva da anni, ma non veniva applicato.