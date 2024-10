Le notizie di oggi: Israele ha bombardato la periferia di Beirut; demolita una torretta dell'Unifil nel Sud. Una nave Usa e una canadese hanno attraversato le acque tra Taiwan e Cina. Nuovi casi di poliomelite in Pakistan, endemica come in Afghanistan. Pubblicazioni di una parrocchia cattolica contro la guerra a giudizio come "materiale estremista" in Bielorussia.

INDIA

Sette persone sono state uccise ieri in un attacco presso il cantiere di un tunnel nel distretto di Ganderbal, territorio del Jammu e Kashmir. Le vittime sono un medico kashmiro e almeno sei lavotori migranti. L'attacco è il più mortale contro i civili in Jammu e Kashmir dopo quello del 9 giugno a Reasi, quando nove pellegrini sono stati uccisi dopo che un autobus è stato colpito da colpi dagli assalitori.

INDONESIA

L'ex generale militare Prabowo Subianto ha prestato giuramento come ottavo presidente dell'Indonesia, annunciando il più grande gabinetto del Paese dagli anni Sessanta (46 ministri). L'insediamento del 73enne ex generale, già accusato di violazione dei diritti umani, segna la fine del governo del precedente leader Joko Widodo.

ISRAELE - LIBANO

L'esercito israeliano ha bombardato la periferia meridionale di Beirut, e ha colpito il Libano del Sud: Gallant ha affermato che l'esercito stava “distruggendo” il gruppo armato libanese Hezbollah. Inoltre, le l'UN Interim Forces in Lebanon (UNIFIL) in Libano hanno dichiarato che un “bulldozer dell'esercito israeliano ha deliberatamente demolito una torre di osservazione aggiungendo che le sue forze rimangono in tutte le posizioni “nonostante la pressione esercitata”.

TAIWAN - CINA - USA

Una nave da guerra degli Stati Uniti e una del Canada hanno attraversato le acque che separano Taiwan e la Cina ieri, meno di una settimana dopo che la Cina ha condotto una nuova serie di "giochi" di guerra intorno all'isola. Gli Stati Uniti e i loro alleati attraversano regolarmente i 180 chilometri dello Stretto di Taiwan per rafforzare il suo status di via d'acqua internazionale, irritando Pechino.

PAKISTAN

Le autorità sanitarie pakistane hanno confermato altri sei casi di polio, portando il numero di bambini infetti a 39 quest'anno. I nuovi casi di poliovirus selvaggio di tipo 1 (WPV1) comprendono tre casi nel Balochistan, due nella provincia di Sindh e uno nel Khyber Pakhtunkhwa. Il Pakistan e l'Afghanistan sono gli ultimi Paesi in cui è ancora endemica. Non esiste cura per la malattia e la paralisi causata da un'infezione è irreversibile.

BIELORUSSIA

Continuano le persecuzioni dei cattolici in Bielorussia, dove per la seconda volta è stata dichiarata “estremista” la pagina Telegram del giornalista cattolico Maksim Gatsak, mentre un parrocchiano della provincia di Miorsk, Jurij Borisenko, verrà giudicato da un tribunale per “materiali estremistici”, consistenti in volantini e pubblicazioni parrocchiali contro la guerra.

TURKMENISTAN

La polizia del velayat di mari in Turkmenistan sta controllando i cittadini che si trovano in difficoltà economiche e sanitarie, e chiedono aiuto diffondendo appelli e video attraverso i canali social come IMO e TikTok, che vengono convocati nelle questure per interrogatori e multati per aver diffuso “materiali diffamatori del nostro Paese e delle sue autorità”.