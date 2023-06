Le notizie di oggi: Iran: maggio record con 142 esecuzioni, almeno 307 da inizio anno. Il Giappone vara “speciali obbligazioni” per finanziare piani di assistenza all’infanzia. L’inflazione annua in Pakistan tocca il 38%, dato più alto fra i Paesi dell’Asia del sud. Con un nuovo sistema basato sul “visto dorato” Jakarta vuole attirare talenti da tutto il mondo. Il Bangladesh guarda al Qatar per la fornitura di gas naturale liquefatto. A Manama una nuova chiesa per la comunità ortodossa russa.

CINA

Dalla sua cella in prigione l’attivista cinese Xu Zhiyong invita il popolo a osservare una giornata di digiuno il prossimo 4 giungo, per ricordare il massacro di piazza Tiananmen del 1989, con cui Pechino ha represso nel sangue il movimento pro-democrazia. In passato egli aveva anche invitato il leader del partito comunista e presidente Xi Jinping alle dimissioni.

IRAN

Con 142 esecuzioni (almeno quattro al giorno), nel mese di maggio da poco concluso l’Iran ha segnato il record nel numero di prigionieri giustiziati dal 2015. Secondo i dati di Iran Human Rights (Ihr) sono 307 i detenuti finiti nelle mani del boia da inizio anno, con una crescita del 75% rispetto allo stesso periodo del 2022. Sette gli impiccati in relazione alle proteste per Mahsa Amini.

GIAPPONE

Il governo giapponese, per bocca del premier Fumio Kishida, annuncia la creazione di “speciali obbligazioni” per finanziare i programmi di assistenza all’infanzia previsti nel piano 2030, fra le priorità dell’esecutivo. Un tentativo di rispondere ai bisogni delle famiglie e contrastare il progressivo invecchiamento della popolazione nel Sol Levante.

PAKISTAN

L’inflazione su base annua in Pakistan ha toccato quota 37,97% nel mese di maggio appena concluso, risultando il dato più elevato di tutta l’Asia del sud e bel al di sopra dello Sri Lanka, secondo con il 25,2%. L’aumento mese su mese a maggio è stato dell’1,58% e a trainare la crescita i prezzi di verdure, legumi e pollame.

INDONESIA

Il governo indonesiano vuole attirare talenti da tutto il mondo, avviando a breve un programma basato su un cosiddetto “visto dorato” che renda il Paese un luogo più allettante per lavorare, grazie anche a permessi di soggiorno prolungati. Per il presidente Joko Widodo e il ministro del Turismo e dell’economia creativa Sandiaga Uno è una “svolta radicale” per attirare investimenti e stranieri qualificati.

BANGLADESH - QATAR

Il Bangladesh, alla disperata ricerca di prodotti petroliferi a basso costo, è pronta a sottoscrivere con Doha un contratto di lungo periodo per la fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl) dal Qatar. I termini dell’accordo, spiega il presidente di Petrobangla Zanendra Nath Sarker, prevedono la fornitura di due milioni di tonnellate di gas all’anno, per i prossimi 15 anni, a partire dal 2026.

RUSSIA - BAHREIN

La Chiesa ortodossa russa sta progettando di costruire un nuovo luogo di culto nella capitale del Bahrein, oggi molto frequentata dai russi. Lo riferisce il sito del patriarcato riportando le parole del primate Kirill, durante la visita alla mostra dell’artista Vasilij Nesterenko a Mosca, dal titolo “Siamo russi, grazie a Dio”, in cui spicca il ritratto del re arabo di Manama su un cavallo bianco.

AZERBAIGIAN

Nell’ultimo anno e mezzo oltre 10 nazioni si sono rivolti all’Azerbaigian per ottenere forniture di gas, o aumentare quelle già in corso, come ha ribadito il presidente Aliev alla mostra “Petrolio e Gas del Caspio” durante la “settimana dell’energetica” di Baku. Il Paese sta diventando ormai “il più importante fornitore dell’Europa, e la geografia del nostro mercato si sta allargando”.