MYANMAR

Oggi Aung San Suu Kyi compie 81 anni; il sesto anno consecutivo che trascorre in detenzione. Un mese fa è stata trasferita dal carcere agli arresti domiciliari nella capitale, Naypyidaw, ma le sue condizioni di salute e il luogo in cui si trova rimangono sconosciuti. Infatti, suo figlio Kim Aris non è nemmeno certo che sia ancora viva e ha lanciato una campagna per esortare il regime militare al potere in Myanmar a fornire una "prova di vita". Sta scontando una condanna a 18 anni.

INDIA - STATI UNITI

Trump ha promesso di recarsi in India in un bilaterale con Narendra Modi tenutosi al vertice del G7 in Francia, segnalando così un disgelo nelle relazioni tra i due Paesi. Trump ha affermato che la visita avrà luogo “in futuro”, aggiungendo che India e Usa sono vicini a un accordo commerciale. Le relazioni si sono inasprite dopo che Trump aveva annunciato l’intenzione di imporre dazi all’India. L’uccisione nel golfo di Oman di tre marinai indiani da parte delle forze armate statunitensi la scorsa settimana ha ulteriormente complicato i rapporti. Trump andrà in India forse nell’ambito di un incontro del Quad con Giappone e Australia.

INDONESIA

L'Indonesia sospende il programma di punta che prevede pasti gratuiti per i bambini durante le vacanze scolastiche e ne ridurrà anche la portata, per ridurre la pressione sul bilancio dello Stato. Il programma sarà sospeso dal 22 giugno al 13 luglio; lo scorso anno i pasti erano stati distribuiti durante la pausa. Inoltre, stop a pasti per circa 39mila studenti in 76 scuole in aree ritenute economicamente stabili, e indirizzamento di tali risorse agli studenti delle zone remote.

IRAN - STATI UNITI

È stato annullato il primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, con prospettive di una tregua duratura che si fanno più incerte. L’annuncio arriva dopo che la Casa Bianca aveva comunicato che Vance non si sarebbe recato a Burgenstock; secondo Axios il rinvio potrebbe essere dovuto alle obiezioni iraniane agli attacchi israeliani in Libano. L'incontro è stato annullato nonostante la firma del memorandum avesse dato il via a 60 giorni di negoziati.

ASEAN - RUSSIA

Putin ha aperto a Kazan, Russia, il vertice inaugurale Russia-Asean, sollecitando legami più stretti tra la Russia e i paesi del Sud-Est asiatico. Il vertice, che segna il 35° anniversario delle relazioni tra la Russia e l’ASEAN, si tiene a Kazan dal 17 al 19 giugno. L’Asean comprende attualmente 11 nazioni del Sud-Est asiatico; la Russia è partner di dialogo a pieno titolo dell’organizzazione dal 1996. Putin ha sottolineato che la cooperazione tra Russia e Asean abbraccia settori quali commercio, investimenti, energia e agricoltura. Ha inoltre accolto con favore la partecipazione di Timor Est, parte dell’Asean nel 2025, al suo primo vertice Russia-Asean. Secono il Cremlino le discussioni a Kazan sono incentrate sull’analisi dell’evoluzione del partenariato strategico Russia-Asean, sull’individuazione di nuovi ambiti di cooperazione in campo politico, economico e umanitario e sullo scambio di opinioni su questioni regionali e internazionali.

CINA

Utilizzando alcuni specchi, pannelli solari e un trasmettitore a microonde, un team di scienziati dell’Università di Xidian riesce a trasmettere energia attraverso l’aria per oltre 100 metri. Ma il loro sogno è molto più ambizioso: mandare in orbita la loro attrezzatura. Il gruppo dell’Università a Xi’an, nel nord-ovest della Cina, sta testando apparecchiature che un giorno potrebbero essere utilizzate per generare energia nello spazio e ritrasmetterla sulla Terra.

ARMENIA

Il premier armeno Nikol Pašinyan ha dichiarato che l’Armenia ha il diritto di limitare le attività dell'opposizione nel nuovo parlamento, in quanto “si tratta di un'unione politica nata da attività completamente illegali”. ha affermato intervenendo in parlamento, e per questo “si devono adottare misure appropriate, e ci siamo assunti questa responsabilità durante la campagna elettorale” per portare a termine il “processo di sradicamento del regime criminale-oligarchico” accompagnato da pressioni esterne.