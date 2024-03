di John Ai

Almeno sei morti e numerosi feriti in diversi episodi a Pechino, a Shenyang e in una scuola nella provincia di Zhejiang. Le autoirtà non hanno diffuso dettagli ma le immagini sono ampiamente circolate in rete. Diversi commentatori sul web attribuiscono i gesti alla rabbia contro la società creata dalle questioni economiche.

Pechino (AsiaNews/Agenzie) - Tre diversi atttacchi con auto lanciate contro persone si sono verificato nel giro di poche ore martedì 19 marzo in Cina. Sono avvenuti nella capitale Pechino, nella megalopoli nord-orientale di Shenyang e nella città orientale Taizhou, nella provincia di Zhejiang: il bilancio è di almeno sei morti e più di una dozzina di feriti. Sebbene le autorità non abbiano fornito molti dettagli, le foto e i video degli attacchi circolati in rete hanno mostrato gli incidenti. Non si conoscono ancora le motivazioni degli attacchi, ma i commenti dicono che gli attacchi indiscriminati sono diventati un modo per vendicarsi della società e sfogare il malcontento.

Il primo attacco è avvenuto alle 7 del mattino a Shenyang, dove un'auto nera è finita contro il marciapiede sul lato opposto della strada. L'incidente ha causato tre morti e due di loro sono deceduti dopo essere stati trasportati in ospedale. I media ufficiali non hanno fornito ulteriori dettagli sull'incidente; tuttavia le foto circolate online hanno mostrato una bombola di gas posizionata sul sedile del passeggero accanto al conducente.

Intorno alle 11,20, un altro incidente ha avuto luogo nel Taizhou Vocational & Technical College della provincia di Zhejiang. L'attacco è avvenuto quando le lezioni erano terminate e gli studenti stavano lasciando le aule. L'auto è piombata sulla folla. I video online hanno mostrato che ambulanze e veicoli della polizia sono arrivati al campus e hanno isolato la scena. La polizia ha annunciato che l'incidente ha provocato tre morti e 16 feriti e che il conducente dell'auto è uno studente del college.

Il terzo attacco è avvenuto la sera, nel centro della capitale Pechino. Un'auto nera ha investito pedoni e scooter e la polizia ha fornito meno dettagli. L'annuncio della polizia non ha indicato il numero delle vittime e ha solo detto che l'auto ha colpito più scooter dopo aver avuto un "incidente stradale". I video hanno mostrato i detriti degli scooter e il sangue a terra e molti feriti, mentre il conducente dell'auto nera è rimasto immobile al volante all'arrivo della polizia. La polizia ha anche steso un telo blu per impedire alle persone di vedere la scena. I video dell'incidente sono stati presto censurati sui social network.

I tre attacchi successivi in un solo giorno hanno suscitato discussioni in rete. Alcuni commenti ritengono che l’indebolimento dell’economia degli ultimi anni abbia causato malcontento e voglia di vendicarsi. Il 1° marzo, un uomo alla guida di un'automobile e si era lanciato contro la folla vicino a una scuola elementare a Dezhou, nella provincia del Shandong. Secondo i media ufficiali, diversi alunni sono rimasti feriti e due sono morti.