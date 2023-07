Le notizie di oggi: Il leader di Hong Kong celebra i 26 anni dal ritorno alla Cina e attacca le forze (democratiche) che si oppongono all’ascesa di Pechino. Dopo i talebani, le locuste ‘bomba a orologeria’ per l’agricoltura e l’economia dell’Afghanistan. Per l’Onu le restrizioni ai beni salvavita attuati dalla giunta militare in Myanmar sono “crimini di guerra”. Pechino potrebbe raggiungere con cinque anni di anticipo gli obiettivi in termini di rinnovabili. Pyongyang pronta a incarcerare quanti parlano la lingua del Sud.

IRAQ - SVEZIA

Secondo giorno di protesta ieri in diverse città dell’Iraq contro il rogo del Corano per opera di un espatriato a Stoccolma, dopo l’assalto all’ambasciata svedese a Baghdad del 29 giugno. Migliaia in piazza, soprattutto i seguaci del leader radicale sciita Moqtada al-Sadr che parla di “incitamento all’odio” nel gesto compiuto dal 37enne Salwan Momika, tollerato dalle autorità. L’Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) terrà un incontro straordinario domani a Jeddah.

HONG KONG

Nel celebrare i 26 anni dal ritorno di Hong Kong alla Cina all’insegna della politica “una nazione, due sistemi”, che ha messo fine al colonialismo britannico, il leader e capo dell’esecutivo John Lee attacca le “forze distruttive” che promuovono “una resistenza soft”. Il riferimento è al movimento democratico, il cui attivismo è stato pressoché azzerato dalla controversa Legge sulla sicurezza nazionale. Hong Kong è “in gran parte stabile”, ha aggiunti, ma mette in guardia dai Paesi che “si oppongono” all’ascesa di Pechino.

AFGHANISTAN

Dopo i talebani, l’Afghanistan e il suo popolo impoverito rischiano l’invasione delle locuste, che gli esperti definiscono “bomba a orologeria” per agricoltura (ed economia). Per la prima volta in 20 anni sciami di esemplari famosi per il “vorace” appetito sono arrivati nel nord a marzo, depositando miliardi di uova. A rischio 1,2 milioni di tonnellate di grano, un quarto del raccolto totale.

CINA

La Cina raggiungerà gli obiettivi in tema di energie rinnovabili con cinque anni di anticipo, tanto che gli esperti invitano Pechino a rivedere la continua dipendenza dal carbone e imprimere una ulteriore accelerata a favore dell’ambiente. Le politiche avviate permetteranno di raddoppiare la capacità nel solare ed eolico e superare l’ambizioso traguardo di 1.200 gigawatt entro il 2030.

MYANMAR - ONU

Restrizioni e blocchi imposti dalla giunta golpista ad aiuti salvavita e generi di prima necessità sono in aumento e potrebbero equivalere a “crimini di guerra” come trattamenti degradanti, fame e punizioni collettive. È quanto denuncia un rapporto Onu sui diritti umani, che accusa i militari e il “sistema di controllo”. Servono “misure urgenti” per soddisfare i diritti fondamentali delle persone.

COREA

Pyongyang ha intensificato le politiche repressive sull’uso della lingua “dei burattini” (il coreano parlato a Seoul), punendo chiunque nel Nord sia sorpreso a usare il gergo o vocaboli del Sud. Fra le misure adottate contro quanti violano la norma vi sono lavori forzati nei campi di prigionia e, in casi estremi, la condanna a morte ai sensi della Legge sulla protezione della lingua e cultura.

RUSSIA

Il portavoce del patriarcato di Mosca, Vladimir Legojda, ha appoggiato pubblicamente la proposta dell’Associazione di produttori di articoli e giocattoli per bambini di eliminare i “rappresentanti della cultura di massa occidentale” come l’Uomo Ragno, Batman e Capitan America. Al loro posto andrebbero venduto i grandi della storia russa, come il generale Suvorov o lo scrittore Dostoevskij.

TURKMENISTAN

La riunione del governo di Ašgabat, convocato dal presidente Berdymuhamedov, è stata dedicata ai “due motivi per festeggiare”: l’inaugurazione della nuova Smart-City di Arkadag e la pubblicazione del nuovo libro del padre ex-presidente Gurbangul, “Il senso della mia vita. Continuazione”. Lo stesso festeggiato non ha partecipato alle cerimonie, essendo in pellegrinaggio alla Mecca.