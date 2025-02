Bangkok (AsiaNews) - Per arginare i fenomeni del randagismo e dell’abbandono di animali domestici, le autorità di Bangkok puntano ad approvare entro un anno un regolamento municipale in materia. Fra le norme chiave vi sarà anche quella che stabilisce un limite massimo al numero di animali da compagnia che ciascun proprietario potrà mantenere. Una variabile, spiegano i vertici dell’amministrazione capitolina insieme ai promotori della testo, che sarà direttamente proporzionale alle dimensioni e alla tipologia di unità abitativa del proprietario.

Il regolamento per il “Controllo degli animali domestici” approvato dall’Amministrazione metropolitana di Bangkok (Bma) nel 2024, e ancora in attesa dell’entrata in vigore, sarà valido “entro un anno al massimo”. Un arco di tempo previsto anche per concedere ai funzionari della municipalità di organizzare eventi formativi e informativi dedicati ai proprietari degli animali da compagnia, dai cani ai gatti, alle diverse specie domestiche. Durante i seminari sono previste spiegazioni relative alla documentazione necessaria “per la registrazione, ivi compresi i certificati di vaccinazione e il microchip” che sarà obbligatorio.

L’amministrazione di Bangkok, precisano i responsabili, renderà disponibili i documenti “entro la metà dell’anno in corso”. I proprietari devono provvedere all’inserimento di un microchip ai loro animali prima della registrazione. Fra gli scopi che hanno portato alla stesura della norma vi sono anche quello di prevenire cattivo odore, inquinamento acustico e ambienti malsani per gli animali domestici che vivono in condizioni anguste, oltre a rendere Bangkok più sicura per i pedoni.

La norma prevede che sarà consentito un solo animale domestico per uno spazio abitativo compreso tra 20 m2 e gli 80 m2 in un condominio o in un appartamento. Per le case unifamiliari o le ville, sono ammessi fino a tre animali domestici in uno spazio compreso fra gli 80 e i 200 m2. Infine, la Bma ha precisato che il regolamento è stato concepito per tenere sotto controllo la popolazione di animali domestici, contribuendo così a risolvere i problemi collegati al randagismo.

Vi una parte finale che intende pure definire i provvedimenti riguardo al comportamento degli animali, in particolare dei cani: se un esemplare ha atteggiamenti aggressivi o ha morso persone, deve avere l’obbligo di museruola e un guinzaglio corto ogni volta che viene portato fuori. Quanti desiderano una coppia di cani o gatti per allevamento saranno tenuti a chiedere il permesso al Bma.