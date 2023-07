di Steve Suwannarat

Sembrava inizialmente certa una raccomandazione alla Corte costituzionale per impedire la candidatura a premier del leader del Move Forward Party per via del possesso di alcune azioni. Ma l'organo istituzionale ci ha poi ripensato. Domani le consultazioni parlamentari per nominare il nuovo primo ministro. Intanto l'ex generale-premier Prayut si ritira dalla vita politica.

Bangkok (AsiaNews) - La Commissione elettorale thailandese, che questa mattina sembrava volesse raccomandare alla Corte costituzionale la squalifica del probabile futuro premier Pita Limjaroenrat, ha annunciato in realtà di non aver ancora preso una decisione. Pita, 42 anni, è leader del Move Forward (Andiamo avanti), il principale partito della coalizione che il 14 maggio ha sconfitto alle urne le formazioni politiche conservatrici e filo-militari.

La Commissione ha spiegato che oggi rivedrà di nuovo il proprio rapporto sull’idoneità di Pita a una carica politica dopo aver preso in esame la documentazione riguardo la presunta violazione della legge elettorale che impedisce ai candidati di avere una qualsiasi compartecipazione nei mezzi d’informazione. Il leader del partito progressista, sostengono alcuni, avrebbe detenuto al momento della campagna elettorale alcune azioni della rete televisiva iTV. Si tratterebbero, però, di quote che facevano parte del patrimonio del padre, deceduto nel 2006.

Non è detto che una sua eventuale squalifica metta automaticamente fine alla sua candidatura a premier, ma potrebbe innescare una serie di problematiche: dalla proroga della designazione a contrasti interni alla coalizione vincitrice per un candidato certo, a nuove coalizioni di maggioranza o, all’estremo, a un intervento diretto delle forze armate se, come in passato, si sentissero “costrette” a riportare “ordine e legalità” in caso di consistenti proteste di piazza contro le azioni delle Commissione elettorale e dei giudici costituzionali.

Potrebbe inoltre non essere casuale la tempistica della decisione dei commissari, nella stessa giornata in cui la Corte si riunisce nell’unica seduta settimanale (con un probabile rinvio della decisione al prossimo mercoledì) e il giorno prima del dibattito e del voto per il nuovo premier, che avrà luogo in Parlamento a Camere riunite domani a partire dalle 17 (ora locale).

Nel complesso e mutevole panorama della politica thailandese, la mossa dei commissari era stata in qualche modo anticipata dalla maggioranza: i due partiti principali, Move Forward e Pheu Thai, si erano accordati nel dare a Pita una seconda possibilità di elezione il 19 luglio nel caso non dovesse ottenere domani la fiducia. Per averla servono almeno 376 voti parlamentari su 500. Considerato che dalla coalizione di governo ne dovrebbero arrivare almeno 312, ne servirebbero 64 venire dai 250 senatori, che non sono stati eletti quest’anno come i deputati, ma erano stati designati durante la precedente tornata elettorale dai vertici delle forze armate e dall’ex premier ed ex generale Prayut Chan-ocha.

Ieri Prayut ha annunciato il ritiro dalla vita politica dopo aver imposto la legge marziale a Bangkok e represso il movimento delle Camicie rosse nel 2010, essere stato a capo del golpe del maggio 2014 e della giunta che ha governato il Paese fino al 2019 per poi togliersi la divisa e diventare premier di un governo rappresentativo dei vertici militari e dei gruppi nazionalisti e monarchici.