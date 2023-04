THAILANDIA

Due generali coinvolti in colpi di Stato, un ministro della Salute pro-cannabis e una donna d'affari il cui padre è fuggito in esilio dopo essere stato costretto a lasciare il governo del Paese: sono alcune delle figure candidate a premier e presentate ieri dai partiti thailandesi in vista delle elezioni del 14 maggio. Il partito all’opposizione Pheu Thai ha scelto come principale candidata Paetongtarn Shinawatra, figlia dell’ex premier Thaksin Shinawatra, e al momento è in vantaggio nei sondaggi.

VIETNAM

Il governo del Vietnam ha dichiarato che a partire da maggio monitorerà le operazioni di TikTok, nel tentativo di garantire che la piattaforma sia conforme alle normative sulla gestione dei contenuti, sul pagamento delle tasse e sulle politiche commerciali del Paese. Secondo una dichiarazione di un rappresentante governativo, l’applicazione cinese ha consentito la circolazione di contenuti “tossici, offensivi, falsi e superficiali”.

CINA - RUSSIA - GIAPPONE

Il presidente cinese Xi Jinping, in occasione della recente visita a Mosca, ha modificato la posizione di Pechino riguardo al conflitto territoriale tra Russia e Giappone sulle isole Kurily, che dai tempi di Mao Tzetung nel 1964 sosteneva le ragioni di Tokyo, mentre ora i cinesi “non sostengono nessuna delle due parti”, nonostante la “difesa dell’integrità territoriale”.

ISRAELE – PALESTINA

La polizia israeliana si è scontrata una seconda volta con i palestinesi alla moschea di al-Aqsa ieri, dopo aver arrestato e allontanato circa 350 persone. Secondo l’organizzazione islamica giordana che gestisce il sito, le forze dell’ordine israeliane sono entrate nel complesso ieri sera prima della fine delle preghiere di Ramadan e hanno cercato di evacuare i fedeli usando proiettili di gomma. In risposta i palestinesi hanno lanciato oggetti contro la polizia.

INDIA

Secondo dati governativi diffusi ieri, i treni indiani nel 2022 hanno investito più di 13mila capi di bestiame, un aumento del 24% rispetto al 2019. La rete di ferrovie indiane non è recintata e consente agli animali di pascolare liberamente ma la situazione danneggia i treni e aumenta le probabilità di deragliamenti.

RUSSIA

Aleksej Moskalev, il padre di Maria, la ragazzina che aveva mostrato disegni contro la guerra, è stato arrestato a Minsk mentre era in fuga, ma neanche i suoi avvocati sanno dove ora si trovi. Intanto il tribunale di Mosca sta decidendo di togliere la potestà genitoriale a lui e alla madre Olga, separata dal marito, che non vede la figlia da più di sette anni.

KAZAKISTAN - TURKMENISTAN

Il nuovo Mažilis (parlamento) del Kazakistan ha ratificato gli accordi con il Turkmenistan sul regime delle frontiere tra i due Paesi, che erano stati firmati il 25 ottobre 2021 ad Ašgabat per assicurare le fondamenta giuridiche di soluzione di ogni conflitto, ed ora potranno “assicurare il rafforzamento della sicurezza nazionale” della repubblica di Astana.