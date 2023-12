Le notizie di oggi: L’Alta Corte concede a Imran Khan di ricevere i membri del suo partito in carcere per preparare le elezioni dell’8 febbraio. L’Iran giustizia quattro persone legate al Mossad, i missili di Israele continuano a uccidere civili a Gaza. Pechino rilancia l’accordo con il Myanmar per il porto di Kyaukphyu. L’attivista Tony Chung, dopo 43 mesi di carcere, ha chiesto asilo politico alla Gran Bretagna

BANGLADESH

Le fabbriche di abbigliamento del Bangladesh hanno licenziato centinaia di lavoratori a seguito delle proteste di ottobre in cui chiedevano salari più alti. A riferirlo tre sindacati che rappresentano mezzo milione di lavoratori. A novembre il governo - che andrà a elezioni il 7 gennaio - ha concordato di aumentare il salario minimo del 56% portandolo a 12.500 taka (114 dollari) al mese, che molti lavoratori ritengono ancora troppo basso. Il Bangladesh è diventato il secondo maggiore esportatore di abbigliamento al mondo dopo la Cina, grazie ai bassi salari.

PAKISTAN

Oggi l’Alta Corte di Islamabad (IHC) ha concesso ai leader e agli avvocati del Movimento per la Giustizia del Pakistan (PTI) il permesso di visitare l’ex premier Imran Khan, detenuto ad Adiala per tenere riunioni elettorali in vista delle elezioni dell’8 febbraio. L'ordine è stato approvato dal giudice Miangul Hasan Aurangzeb su una petizione presentata da Imran, che intende definire una strategia in vista del elezioni. Con la pubblicazione del programma elettorale, sono iniziate le attività legate alle elezioni negli schieramenti politici e domenica scade il termine per la presentazione delle candidature.

IRAN - ISRAELE

L’Iran ha giustiziato quattro persone che il tribunale ha identificato come “sabotatori” legati al servizio di intelligence israeliano Mossad. A riferirlo oggi è l’agenzia di stampa Mizan, affiliata alla magistratura del Paese. "Quattro membri di una squadra di sabotaggio, che aveva commesso azioni contro la sicurezza dell’Iran sotto la guida di ufficiali del Mossad, sono stati giustiziati questa mattina dopo le procedure legali", si legge. Intanto durante la notte, un attacco aereo israeliano su una casa nel campo di Maghazi nella città di Khan Younis ha ucciso otto palestinesi, ha detto la Mezzaluna Rossa.

MYANMAR - CINA

La Cina e la giunta militare birmana hanno firmato un accordo supplementare, nell’ambito della Belt and Road Initiative, per il porto in acque profonde di Kyaukphyu. Entrambe le parti cercano di far decollare il progetto in fase di stallo da tempo nello stato di Rakhine in cui ci sono scontri tra i gruppi ribelli e la giunta golpista al potere, che hanno provocato ripetuti allarmi sulla sicurezza da parte della missione dello gruppo statale cinese Citic Group che avrà una partecipazione del 70% nel porto. La Cina vede il Myanmar come una finestra per aprirsi ulteriormente ai traffici nell’Oceano Indiano.

RUSSIA

La presidente della Banca centrale di Russia, Elvira Nabiullina, ha dichiarato che l’esclusione degli istituti di credito russi dal sistema internazionale Swift, e il congelamento dei beni nelle banche estere, sono misure dovute alle sanzioni particolarmente dolorose per le finanze russe, a cui non sono state ancora trovate soluzioni alternative, “ci sono delle catene attive che si adattano in continuazione, ma molte ditte non sanno come fare”.

HONG KONG

L’ex leader di un gruppo indipendentista e attivista per i diritti di Hong Kong, Tony Chung - 22 anni oggi - era stato condannato a 43 mesi di carcere nel 2021 in base alla legge sulla sicurezza nazionale imposta dalla Cina. Ha dichiarato di essere fuggito in Gran Bretagna e di aver chiesto formalmente asilo politico. Aveva terminato di scontare la sua pena lo scorso giugno.

MOLDAVIA

La Moldavia è uscita definitivamente da tutti gli accordi che ancora la legavano alla Comunità degli Stati Indipendenti post-sovietica, e la capo della commissione parlamentare per la politica estera di Chişinău, Dojna German, ha assicurato che da questo distacco “noi non abbiamo niente da perdere”, anzi ci sarà un guadagno, non dovendo più pagare le quote.

AUSTRALIA

L'Australia si sta preparando a un'intensa ondata di caldo nel Nord e nell'Ovest durante il fine settimana di Capodanno, con temperature che dovrebbero toccare più di 45 gradi Celsius (113° F), mentre si prevede che forti temporali colpiranno l'Est del paese. L’ondata di caldo fa seguito alle violente inondazioni che hanno colpito l’Est del Paese durante Natale uccidendo 10 persone e interrompendo la corrente elettrica a decine di migliaia di case.