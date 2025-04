di Sumon Corraya

Gli ultimi a perdere la vita sono stati due studenti di Comilla, mentre facevano volare gli acquiloni. I fulmini tra le principali cause di morte nel Paese, con 3.845 decessi dal 2011. Nonostante lo sviluppo di sistemi di allarme rapido, le morti sono soprattutto tra i contadini. Il governo spinge su avvisi tempestivi via SMS e chiamata, ma restano ostacoli nelle aree rurali. La piantumazione di alberi e la sensibilizzazione come azioni preventive cruciali.

Dhaka (AsiaNews) - Il 28 aprile, due giovani studenti, Fahad Hossain, 13 anni, e Mohammad Jihad, 14 anni, hanno perso la vita a causa di un fulmine. Stavano facendo volare degli aquiloni a Barura, distretto di Comilla. La prima media della Baraharipur High School è stata colta da un temporale improvviso; non è riuscita a trovare un riparo in tempo. Le loro morti sottolineano una triste tendenza nazionale: i fulmini hanno causato 15 vittime in nove distretti in un solo giorno, tra cui gli agricoltori Nikhil Debnath, 55 anni, e Jewel Bhuiyan, 32 anni, che stavano raccogliendo riso a Muradnagar.

I fulmini rimangono tra gli incidenti più letali del Bangladesh. Secondo il Dipartimento per la gestione dei disastri, tra il 2011 e il 2024 sono stati registrati 3.845 decessi, con una media di 274 morti all'anno. I contadini che lavorano nei campi aperti sono colpiti in modo particolare, ma anche i residenti nelle zone urbane e rurale corrono lo stesso rischio durante le stagioni dei monsoni. Nel 2016, i fulmini sono stati dichiarati ufficialmente disastro naturale, dando il via a progetti come la piantumazione di palme e l'installazione di parafulmini. Tuttavia, queste misure si sono rivelate inefficaci. Il dottor Enamur Rahman, ex ministro di Stato per la gestione dei disastri, ha riconosciuto le carenze, affermando che le palme non erano “una soluzione accettabile”.

Solo da gennaio al 21 aprile di quest'anno, secondo Disaster Forum, sono morte 34 persone e 16 sono rimaste ferite. La maggior parte delle vittime, 17, erano agricoltori, spesso esposti in campi aperti. L’attuale governo provvisorio dà ora priorità ai sistemi di allarme rapido. Farooq-e-Azam, consigliere del Ministero per la gestione dei disastri, ha affermato: "Prevedere i fulmini con 10-30 minuti di anticipo può salvare delle vite. Il nostro obiettivo è inviare avvisi via SMS o chiamate alle comunità a rischio”. Il 17 aprile, il Dipartimento meteorologico ha emesso il primo allarme fulmini per 27 distretti, segnando quindi un passo avanti fondamentale.

SM Kamrul Hasan, meteorologo, ha aggiunto: "Raggiungere i gruppi emarginati, soprattutto gli agricoltori, rimane difficile. Gli avvisi via torre mobile potrebbero colmare questo divario”. Ma, nonostante i progressi, persistono ostacoli sistemici. Molte aree rurali non hanno accesso agli avvisi in tempo reale e le campagne di sensibilizzazione sono limitate. Nitai Chandra De Sarkar del Dipartimento per la gestione dei disastri ha sottolineato la necessità di educare la comunità: “La gente deve capire i pericoli di stare all'aperto durante le tempeste”.

Mentre i cambiamenti climatici intensificano gli episodi meteorologici estremi, la spinta del Bangladesh verso sistemi di previsione avanzati offre speranza. Tuttavia, la traduzione degli avvertimenti in misure di sicurezza attuabili, soprattutto per le popolazioni vulnerabili, determinerà se la nazione riuscirà a frenare l'allarmante numero di vittime dei fulmini. Dal 2019, il Dipartimento per la gestione dei disastri ha registrato 426 feriti da fulmini in Bangladesh.

Rezwanur Rahman, direttore generale del Dipartimento per la gestione dei disastri, ha sottolineato l'importanza di un allarme tempestivo e della sensibilizzazione del pubblico. “Se riusciamo a dare allarmi tempestivi con l'aiuto del Dipartimento meteorologico e della BTRC, possiamo salvare delle vite”, ha dichiarato ai media. Il dipartimento si avvale di 80mila volontari proveniente da organizzazioni come la Mezzaluna Rossa e gli Scout per sensibilizzare l'opinione pubblica sui fulmini e su altri disastri.

Il Dipartimento meteorologico riferisce che il 38% dei temporali si verifica da marzo a maggio e il 51% durante il monsone (giugno-settembre), con regioni come Sylhet, Rangpur e Mymensingh più colpite. Tuttavia, l'esperto di disastri Gauhar Naeem Wara sostiene che gli avvisi da soli potrebbero non proteggere gli agricoltori. "Non possono evitare i campi durante il raccolto. Dobbiamo coinvolgere le comunità ed esplorare soluzioni pratiche come la piantumazione di alberi”, dice. Kabirul Bashar, esperto di fulmini, concorda: “Gli alberi a crescita rapida come il kadam possono proteggere le vite nei campi aperti”. La sua organizzazione, SSTAF, si occupa di sensibilizzare e monitorare le vittime dei fulmini dal 2019.