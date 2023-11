Le notizie di oggi: notte di scontri a Gaza, il segretario di Stato Usa in Israele per mediare una paura umanitaria. Zhou Shuzhuang, fra le fondatrici delle “Madri di Tiananmen” è morta ieri a Pechino senza mai ottenere risposte, né giustizia per il figlio ucciso nel massacro. Gruppi ribelli strappano all’esercito birmano una zona strategica di confine nello Stato Shan. Almeno 27 morti per l’incendio in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti nel nord dell’Iran. Le elezioni in Pakistan posticipate all’8 febbraio. La visita di Abu Mazen in Russia è “all’ordine del giorno” ma senza una data specifica. In Uzbekistan punita la propaganda pro-poligamia.

BANGLADESH

Centinaia di fabbriche di abbigliamento hanno chiuso per le violente proteste di migliaia di lavoratori, in piazza ieri per chiede di triplicare i salari. Le 3.500 aziende del tessile rappresentano circa l’85% dei 55 miliardi di dollari di export annuale. A pesare sono le pessime condizioni in cui si trovano a operare i quattro milioni di addetti del settore, con un salario mensile di 75 dollari.

ISRAELE - GAZA

Notte di guerra nella Striscia fra esercito israeliano e miliziani, con i militari che avrebbero circondato Gaza City. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu valuta le richieste statunitensi di una pausa umanitaria, ma l’esercito ha già detto che non vi sarà alcuna tregua con Hamas. Il segretario di Stato Usa Blinken in Israele, attesa per il discorso del leader di Hezbollah.

CINA

Zhou Shuzhuang, fra le fondatrici del gruppo “Madri di Tiananmen” che si batte per ottenere giustizia sul massacro del 4 giugno 1989, è morta a Pechino all’età di 87 anni dopo aver lottato a lungo invano contro il Partito comunista cinese. La donna non si è mai ripresa del tutto dalla morte del figlio 24enne Duan Changlong. Ogni anno, in occasione dell'anniversario della repressione, il gruppo scrive ai leader cinesi, chiedendo di rendere pubblici gli archivi e concedere risarcimenti.

MYANMAR

Gruppi etnici armati hanno conquistato tre città nel nord-est del Myanmar, nello Stato Shan, nei pressi del confine con la Cina, in una battaglia durata sei giorni al termine della quale hanno cacciato le truppe dell’esercito birmano. A formare l’alleanza anti-giunta l’Esercito di Liberazione Nazionale Ta’ang, l’Esercito dell'Alleanza Nazionale Democratica e l’Esercito Arakan.

IRAN

Un devastante incendio è divampato questa mattina in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti nel nord dell’Iran, uccidendo almeno 27 persone ma il bilancio è ancora provvisorio. A riferirlo il portale Mizan, vicino alla magistratura, secondo cui altre 12 persone sono state trasportate in ospedale a Langarud, cittadina della provincia di Gilan.

PAKISTAN

Le elezioni in Pakistan sono state posticipate all’8 febbraio del 2024, come comunicato ieri dalla commissione elettorale, mentre il Paese è alle prese con crisi politiche, economiche e di sicurezza che si sovrappongono. Escluso dal voto l’ex primo ministro Imran Khan, a cui è stato impedito di partecipare dopo essere stato condannato per frode e detenuto per aver rivelato segreti di Stato.

RUSSIA - PALESTINA

Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha comunicato che la visita in Russia del presidente della Palestina, Mahmud Abbas, è “all’ordine del giorno” ma per ora non si può fissare una data specifica. L’appuntamento era previsto anche prima dell’aggressione del “movimento di Hamas” in Israele, tanto più ora dovrà valutare insieme a Vladimir Putin l’andamento del conflitto.

UZBEKISTAN

In Uzbekistan verrà punita la propaganda della poligamia, la celebrazione religiosa dei matrimoni (Niqokh) senza la registrazione civile o con minorenni, l’abbigliamento con il volto coperto del Niqab e altri comportamenti legati alla religione musulmana. La decisione è sancita per decreto del presidente Šavkat Mirziyoyev, con forti multe e carcerazione fino a due settimane.