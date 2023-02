Le altre notizie del giorno: alcune province cinesi hanno concesso 30 giorni di congedo matrimoniale (al posto di tre) per aumentare il tasso di fertilità del Paese. A Seattle riconosciute le discriminazioni di casta. Si aggrava la crisi alimentare della Corea del Nord. In Thailandia TikTok vieterà ai partiti di fare propaganda per le elezioni. La Russia ha aperto una base navale in Sudan.

BANGLADESH

Il governo del Bangladesh guidato dalla prima ministra Sheikh Hasina ha chiuso il principale giornale dell’opposizione accusandolo di aver violato le leggi di stampa. Il Dainik Dinkal è stato portavoce del Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP) per più di trent'anni. Le autorità distrettuali di Dhaka avevano ordinato la chiusura il 26 dicembre, ma il quotidiano ha continuato a uscire mentre aspettava l’esito del ricorso presentato al Consiglio della stampa. La libertà di stampa in Bangladesh è inferiore a quella di Russia e Afghanistan.

USA – INDIA

Seattle è diventata la prima città negli Stati Uniti a vietare la discriminazione di casta. Il consiglio locale ha votato ieri a favore della proposta promossa da Kshama Sawant, l'unica consigliera comunale di Seattle di origini indiane. La Hindu American Foundation e la Coalition of Hindus of North America si sono tuttavia opposte alla decisione dicendo che la risoluzione Isola ancor più una comunità già vulnerabile. Secondo Sawant, invece, le discriminazioni travalicano i confini nazionali e religiosi.

COREA DEL NORD

La Corea del Nord sta attraversando una grave crisi alimentare, al punto che a fine mese alti funzionari si incontreranno per discutere di “cambiamenti fondamentali” nelle politiche agricole, hanno annunciato i media di Stato. Le immagini satellitari delle autorità sudcoreane mostrano che il Nord ha prodotto 180mila tonnellate di cibo in meno nel 2022 rispetto al 2021, mentre all’inizio di quest’anno il prezzo del mais (comprato al posto del riso) è aumentato del 20% a causa degli scarsi raccolti.

CINA

Alle coppie di neo-sposi saranno concessi 30 giorni di congedo matrimoniale retribuito nella speranza che le coppie colgano l’opportunità per aumentare il tasso di natalità del Paese. È la recente decisioni di alcune province cinesi come quella del Gansu e dello Shanxi, che secondo gli esperti hanno visto uno sviluppo economico più lento. Prima d’ora le ferie retribuite in caso di matrimonio erano di massimo tre giorni.

THAILANDIA

TikTok Thailand ha detto che vieterà tutti gli account che faranno propaganda politica prima e durante le elezioni nazionali previste a maggio. Chanida Klyphun, che gestisce le linee guida della piattaforma nel Paese, ha detto che l’applicazione di video ospita soprattutto contenuti di intrattenimento, per cui sono state istituite procedure per impedire ai partiti politici di utilizzare la piattaforma per diffondere notizie false, creare supporto o trarre profitto dalla pubblicità.

FILIPPINE

Ieri sera le Filippine hanno aderito al Regional Comprehensive Economic Partnership, il più grande patto di libero scambio entrato in vigore a gennaio 2021 e che include, oltre ai 10 membri dell’Asean, anche Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, coprendo una regione una di circa 2,1 miliardi di persone e che rappresenta circa il 30% del prodotto interno lordo globale. Manila spera così di attrarre lavori migliori e procurarsi materie prime più economiche mentre l’inflazione continua ad attestarsi su livelli record.

RUSSIA – SUDAN

La Russia ha deciso di aprire una base navale militare in Sudan, dopo lunghe trattative, da cui potrà controllare uno dei punti di passaggio dei carichi marittimi più importanti a livello mondiale, con l’accesso al canale di Suez e l’uscita verso l’oceano Indiano, accordandosi per rifornire armi al Sudan e ottenere lo sfruttamento dell’estrazione aurifera.