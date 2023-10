di Stefano Vecchia

Manila (AsiaNews) – Le votazioni per le cariche elettive nei barangay (la più piccola unità amministrativa, solitamente di villaggio) sono solitamente un appuntamento di grande risonanza ma anche di forte rischio nelle Filippine. Previste per il 30 ottobre, vedono già il dispiegamento di 188mila agenti di polizia. Si tratta di elezioni determinanti nella gestione delle migliaia di isole dell’arcipelago, in cui molte aree di difficile accesso le amministrazioni locali sono spesso accusate di corruzione e cattiva gestione.

Un’attenzione particolare e una sicurezza rafforzata saranno garantite per le aree meridionali del Paese che ricadono nella Regione autonoma Bangsamoro di Mindanao musulmana, dove la polizia sarà affiancata da reparti militari e paramilitari. L’obiettivo sarà quello di fornire il controllo territoriale e impedire azioni dimostrative di quello che resta della guerriglia islamista, che spesso fornisce ancora rifugio e spazi di reclutamento a elementi legati allo Stato islamico.

Il responsabile delle informazioni della polizia, il colonnello Jean Fajardo, ha confermato l’impiego delle forze speciali e ha aggiunto che, nella giornata del voto, saranno dispiegati altri 800 poliziotti a supporto delle forze normalmente presenti. Altri 4.400 agenti si stanno addestrando per fare parte dei comitati degli ispettori elettorali, che, contrariamente ai colleghi incaricati della sicurezza dei seggi, saranno disarmati.

Il timore principale è che, come già successo in passato, si verifichino atti violenti connessi alla situazione politica locale, che in alcune aree dell’Autonomia è particolarmente “calda”. La regione comprende, oltre a provincie e municipalità della grande isola di Mindanao (Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Cotabato City, Marawi) anche l’isola di Basilan (esclusa la città di Isabela), l’arcipelago di Sulu e l’isola di Tawi-Tawi. Aree abitate da cinque milioni di individui in maggioranza di fede islamica che complessivamente comprendono 2.590 barangay su 42mila a livello nazionale.