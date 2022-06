di Sumon Corraya

Papa Francesco l'ha nominato ieri. Proveniente dalla diocesi di Rajshahi, ha dichiarato: “È una grazia di Dio per me ottenere la responsabilità di vescovo".

Dhaka (AsiaNews) - Ieri Papa Francesco ha nominato p. Emmanuel Kanon Rozario vescovo della diocesi di Barishal. Mons. Finora egli era stato vicario generale e parroco di Rajshani: “È una grazia di Dio per me ottenere la responsabilità di vescovo di Barishal”, ha raccontato ad AsiaNews. “È un'opportunità per passare dalla diocesi di Rajshahi a quella di Barishal e servirla come missionario locale”.

“Essendo una piccola diocesi, ci saranno delle sfide”, ha aggiunto mons. Rozario. “Ma penso che non lavorerò da solo. Lavorerò con tutti: sacerdoti, suore, fratelli religiosi, compresi i cattolici di Barishal. Svolgerò il mio compito con fedeltà affidandomi a Dio”.

La diocesi di Rajshani, fondata nel 1990, ha avuto come primo vescovo mons. Patrick D’Rozario (ora cardinale) che proveniva da Barishal: “Una volta ricevevamo dagli altri mentre ora doniamo”, ha spiegato il prelato 59enne.

Nato l'8 febbraio 1963 nel villaggio di Deirpara, nella parrocchia di Failjana a Pabna, nella diocesi di Rajshahi, mons. Rozario è il quinto di sei fratelli e due sorelle. Ha studiato filosofia e teologia presso il Seminario Maggiore dello Spirito Santo a Dhaka ed è stato ordinato sacerdote il 28 dicembre 1993. Ha completato gli studi superiori e ha ottenuto la licenza e il dottorato in teologia biblica presso la Pontificia Universitas Urbaniana di Roma. Ha lavorato nelle parrocchie di Bonpara, Borni e Kolimnagar e ha prestato servizio presso il Seminario Maggiore come insegnante e rettore per 11 anni.

La diocesi di Barishal è stata creata da papa Francesco il 29 dicembre 2015 ed è l'ottava del Bangladesh. Secondo il Catholic Directory vi risiedono 18.598 persone tra cui qualche decina di sacerdoti e suore. L'arcivescovo Lawrence Subrata Howlader di Chittagong per un anno è stato amministratore apostolico di Barishal.