di Nirmala Carvalho

Appresa la vicenda, l'arcidiocesi locale ha inviato un messaggio alla Commissione elettorale del Karnataka, Stato meridionale guidato dal Bjp dove le elezioni sono previste a maggio. Su oltre 9mila nominativi ne sono scomparsi almeno 8mila in circoscrizioni elettorali dove votano perlopiù le minoranze. Per il portavoce Kanthraj si tratta di una chiara manomissione politica.

Bengaluru (AsiaNews) - “Prendiamo atto con grande sgomento della notizia che ci è stata segnalata circa la cancellazione di nomi dalle liste elettorali dopo la loro pubblicazione nei seggi della circoscrizione di Shivajinagar, a Bengaluru. Da un attento esame e da un'accurata verifica, abbiamo constatato che manca un gran numero di nomi appartenenti alla nostra comunità cristiana”.

Sono queste le parole di J. A. Kanthraj, addetto alle relazioni pubbliche dell’arcidiocesi di Bengaluru, capoluogo dello Stato meridionale del Karnataka, dopo che i nomi di diverse migliaia di elettori appartenenti alle minoranze religiose sono stati rimossi dalle liste elettorali. “Su un totale di 9.195 nominativi, ne mancano circa 8mila, tra cui elettori appartenenti alle tribù e caste riconosciute e alla comunità musulmana. È incredibile che su 193 seggi elettorali, 91 siano stati scelti in modo selettivo in base a dove risiedono le minoranze”, continua la dichiarazione presentata il 15 febbraio al capo della Commissione elettorale dello Stato.

In Karnataka, attualmente guidato dal partito nazionalista indù Bharatiya Janata Party (Bjp), le elezioni locali sono previste a maggio e i leader cristiani sospettano che l’eliminazione dei nomi di persone apprtenenti alle minoranze religiose rientra nella strategia del partito per mantenere il potere: “Temiamo che molti collegi elettorali della città siano stati manomessi impunemente. Se si permette che tali misfatti continuino senza controllo, la fiducia dei cittadini nel processo elettorale sarà distrutta e devastata oltre ogni misura”, continua ancora il messaggio dell’arcidiocesi.

Per Kanthraj non c’è dubbio: si tratta di una chiara manipolazione per impedire che cristiani e musulmani votino alle prossime elezioni. Il portavoce ha aggiunto che l’elettore capo ha risposto all’appello dell’arcidiocesi suggerendo di organizzare delle campagne in tutte le circoscrizioni di Bengaluru, in modo che le persone possano scoprire se i loro nomi sono stati cancellati dalle liste elettorali. L'arcidiocesi ha intrapreso una campagna di questo tipo in tutte le parrocchie, ha spiegato Kanthraj.

Anche Rizwan Arshad, il deputato del Congress party all’opposizione proveniente dal collegio elettorale di Shivajinagar si è detto scioccato per la vicenda: “Questo è un palese tentativo da parte del Bjp di derubare le minoranze del loro fondamentale diritto di voto”, ha detto. Il 9 febbraio Arshad aveva presentato una petizione scritta all’Alta corte del Karnataka contro il complotto politico per minare il diritto di voto delle minoranze.

Esperti legali e rappresentanti delle minoranze hanno commentato dicendo che da quando il Bjp è salito al potere nel 2014 si sono più volte registrati abusi contro le minoranze religiose da parte dei burocrati elettorali.