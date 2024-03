di Nirmala Carvalho

Attraverso il progetto Sisters Led Youth Initiatives nuove opportunità per 1200 giovani in situazioni di vulnerabilità. Con un’attenzione particolare alla promozione della donna, partendo dal riconoscimento dei loro diritti.

Bangalore (AsiaNews) - Religiose di diversi istituti insieme per dare una nuova opportunità a centinaia di giovani in situazioni difficili a Bengaluru, nello Stato indiano del Karnataka. Con una particolare attenzione al futuro delle ragazze e ai loro diritti. È il profilo di Sisters Led Youth Initiatives (SLDY), un’iniziativa in corso già da alcuni mesi che – nel giorno della festa della donna – condivide con AsiaNews sr. Nirmalini, superiora generale della congregazione del Carmelo Apostolico e presidente della Conferenza delle religiose dell'India (CRWI). “Entro il 2025 - spiega - intendiamo dare forza a 1.200 giovani della regione di Bengaluru, portando così cambiamenti nelle famiglie e migliorando le loro condizioni di vita”.

L’iniziativa promossa dalla CRWI vede insieme le suore del Carmelo Apostolico, le Figlie di Maria Ausiliatrice (le suore salesiane), la congregazione delle Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice (MSMHC), le Missionarie Salesiane di Maria Immacolata (SMMI), le Povere Ancelle di Gesù Cristo (PHJC), e le suore di San Giuseppe di Tarbes (SJT)". “Il cammino sinodale ci invita a camminare insieme - commenta questo impegno comune sr. Nirmalini -. Oggi non possiamo più dire ‘la mia congregazione, il mio lavoro’, dobbiamo portare la ricchezza dei nostri carismi abbracciando tutti in un cammino di inclusione".

Il primo obiettivo delle Sisters Led Youth Initiatives è fornire ai giovani vulnerabili e svantaggiati una formazione che porti all'occupazione: 600 giovani sono già stati ammessi in 6 istituti di formazione professionale guidati da suore cattoliche. E 300 giovani già diplomati sono ora impiegati nelle comunità locali.

Ma un altro degli obiettivi centrali è quello di fornire opportunità di emancipazione economica alle donne partecipanti al programma. “Abbiamo svolto un'indagine – spiega la presidente della Conferenza delle religiose dell’India -. per capire quante hanno documenti d'identità validi, premessa indispensabile per poter veder garantiti i loro diritti. Di conseguenza, abbiamo aiutato più di 200 tirocinanti a ottenere una nuova carta d'identità. Abbiamo aperto 248 conti bancari e 262 tirocinanti stanno ricevendo benefici attraverso i programmi governativi”.

Il programma si propone di promuovere anche la creazione di reti di competenze e forme di imprenditorialità sociale: in ogni centro i tirocinanti che una volta formati sono disposti a lavorare insieme, possono e creare un gruppo e dare vita a start-up, i cui costi di avviamento sono finanziati. In questo modo i candidati possono anche ricevere anche una formazione speciale su contabilità, tenuta dei registri, analisi di mercato e alfabetizzazione finanziaria digitale.

Sottolineando l'urgenza e l'importanza di questo progetto, sr. Nirmalini conclude: "La formazione per lo sviluppo delle competenze è essenziale per la crescita personale e professionale. Fornisce alle persone gli strumenti e le conoscenze necessarie per eccellere nei campi che hanno scelto. Che si tratti di competenze tecniche, abilità comunicative o capacità di leadership, lo sviluppo continuo delle competenze migliora le possibilità di occupazione e favorisce una cultura della continuità”, afferma Sr Nirmalini.

