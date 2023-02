di Nirmala Carvalho

Una mostra in India sul gesuita croato scomparso nel 1988 dopo aver vissuto per cinquant'anni tra i poveri del West Bengal e di cui è in corso la causa di beatificazione. Figura associata a Madre Teresa per il suo impegno per gli ultimi, i piccoli e le vedove.

Calcutta (AsiaNews) – Calcutta ha ricordato in questi giorni la vita e le opere di un missionario gesuita giunto in India dall'Europa orientale e che, come Madre Teresa, ha lavorato a lungo tra i poveri. P. Ante Gabric, nato in Croazia nel 1915, arrivò in India all'età di 23 anni e visse qui per mezzo secolo, guadagnandosi il soprannome di "apostolo delle Sundarbans", la foresta di mangrovie del delta formato dalla confluenza dei fiumi Padma, Brahmaputra e Meghna, nella Baia del Bengala.

Morto il 20 ottobre 1988, p. Gabric è stato dichiarato servo di Dio dalla diocesi di Zagabria in Croazia, avviando il processo di canonizzazione. Dopo la canonizzazione di Madre Teresa nel 2016, è il secondo missionario ad essere onorato in forza di un legame con Calcutta e il Bengala.

Presso la chiesa di Cristo Re nei giorni scorsi è stata allestita la mostra “Dove fioriscono le palme”, che fa parte delle iniziative della causa di beatificazione di p. Ante. Realizzata in collaborazione tra la Fondazione croata p. Ante Gabric, l'arcidiocesi di Calcutta e la diocesi di Baruipur, la mostra presenta 40 fotografie scattate dal fotografo croato Zvonimir Atletic. Le fotografie in bianco e nero sono già state esposte in sei città croate nel 2022. Da Calcutta, la mostra si sposterà poi nella diocesi di Baruipur dove sarà esposta a Basanti il 23 e 24 febbraio e a Gosaba il 26 e 27 febbraio.

All’inaugurazione a Calcutta, insieme all'arcivescovo mons. Thomas D'Souza, erano presenti anche suor Mary Joseph, la superiora generale delle Missionarie della Carità, insieme a padre Raphael Hyde, provinciale della Compagnia di Gesù. La mostra è stata curata da Violetta Orsulic e Marina Vrecko, rispettivamente presidente e membro della Fondazione p. Gabric, con il supporto tecnico della Church Art.

Gabric era entrato nella Compagnia di Gesù nel 1933 proprio con il desiderio di servire nelle missioni in India. Fu ordinato sacerdote il 21 novembre 1943 al St. Mary's Theological College di Kurseong, nel West Bengal. “Da quel momento p. Ante fu un uomo di fuoco e di frontiera, trovando sempre nuove strade e opportunità per raggiungere gli irraggiungibili nelle Sundarbans”, ha scritto Nicolas Naskar, un catechista che aveva lavorato con lui fin dal suo arrivo nella regione.

P. Gabric ha svolto il suo ministero a Basanti dal 1947 al 1961 e di nuovo dal 1970 al 1975. È stato poi a Kumrokhali dal 1975 al 1988 e con l'aiuto di Madre Teresa vi ha aperto un dispensario per i bambini abbandonati e una piccola scuola. Tra le opere che fondò nelle Sundarbans figura anche una “banca del riso” che liberava i poveri dai debiti con gli usurai. E poi piccole scuole rurali, centri di formazione professionale e persino ospedali. Si occupò delle vedove che, dopo la morte del marito, non potevano legalmente ereditare e venivano molestate e persino bandite dai parenti e dalla comunità.

“Cinquant'anni spesi al servizio della gente. Niente per sé, tutto per gli altri”, ha detto l'arcivescovo Thomas D'Souza all’inaugurazione della mostra. Aggiungendo che il fatto che venga associato a Madre Teresa non è un caso: il loro lavoro ha portato alla formazione di case per i poveri in India. "È stato una luce per la diocesi di Baruipur. La sua vita si è fusa con quella di Madre Teresa”, ha confermato sr. Mary Joseph.

Marina Vrecko, che lo ha conosciuto da bambina, ha detto: “Le foto ci hanno dato la possibilità di visitare Calcutta e le Sundarbans degli anni '70 e '80. La mostra fa rivivere il periodo in cui p. Gabric era un volto familiare in India”. “Le persone anziane ricordano ancora di essere cresciute sentendo le sue storie. Lo ricordano come una figura familiare che camminava e pedalava attraverso terreni difficili per raggiungere le persone bisognose", ha aggiunto Subrata Ganguly di Church Art.

