Choe Son-hui, esperta di Stati Uniti, sostituisce il falco Ri Son-gwon. In difficoltà per il Covid-19 e la cronica crisi economica, Kim Jong-un potrebbe rigiocarsi la carta del dialogo. Prima di compiere azioni concrete sul programma nucleare, Kim vuole però da Washington l’allentamento delle sanzioni e compensazioni economiche.

Seoul (AsiaNews) – Il cambio di guardia al vertice della diplomazia nordcoreana segnala possibili aperture di dialogo con gli Usa. È quanto rivela Daily NK citando fonti di alto livello del regime di Kim Jong-un.

A una recente seduta plenaria del Comitato centrale del Partito dei lavoratori, al potere dalla fine della Seconda guerra mondiale, Kim ha promosso Choe Son-hui alla guida del ministero degli Esteri. Prima della nomina, Choe era la vice del titolare del dicastero, Ri Son-gwon.

La nuova responsabile della diplomazia nordcoreana è un esperta di Stati Uniti. Nel 2018-2019 ha guidato i negoziati – poi arenatisi – con l’amministrazione Trump. Come riporta Daily NK, che ha sede a Seoul ed è legato al ministero per l'Unificazione del Sud, Choe è una dei pochi quadri del regime che può parlare faccia a faccia con Kim.

Caduta in disgrazia nel 2020 per dissapori con Ri, Choe è chiamata con ogni probabilità a rivedere la politica oltranzista del suo predecessore nei confronti di Washington. La Corea del Nord è isolata dalla comunità internazionale (tranne che dalla Cina e in parte dalla Russia), sottoposta da anni a sanzioni internazionali per il suo programma atomico e missilistico. Dopo i tre vertici e gli apparenti buoni rapporti con Donald Trump, i negoziati con Washington sul nucleare sono in stallo da tempo.

Il Paese è alle prese con una cronica crisi economica, aggravata da una recente ondata di infezioni da Covid-19: dallo scoppio della pandemia, per due anni, il regime ha negato l’esistenza del contagio. In questo quadro Pyongyang ha bisogno di un allentamento della pressione internazionale, tornata forte dopo gli ultimi test missilistici.

Sotto la direzione di Choe, in un eventuale nuovo dialogo con Washington, la diplomazia nordcoreana punterà a far riconoscere il suo punto di vista negoziale: gli Usa devono prima allentare le sanzioni e offrire compensazioni economiche, poi Pyongyang si adopererà per sospendere gli esperimenti nucleari e congelare il suo programma atomico. Gli Usa ragionano in termini diametralmente opposti, senza contare che c’è da stabilire il destino delle bombe atomiche che i nordcoreani già possiedono (tra 40 e 50, secondo il Sipri).