Le notizie di oggi: riesplodono gli scontri in Siria nella città drusa di Sweida, almeno 30 morti. Missile israeliano su un punto di distribuzione dell'acqua a Gaza. 300 ingegneri cinesi hanno lasciato gli stabilimenti di Foxconn che producono gli IPhone in India. Gli studenti di medicina in Corea del Sud hanno sospeso il loro sciopero dopo 17 mesi. Intesa commerciale tra l'Indonesia e l'Unione europea

CAMBOGIA

Il primo ministro cambogiano Hun Manet ha annunciato che a partire dal prossimo anno l'esercito del Paese avvierà la leva obbligatoria, sostenendo che l'aumento delle tensioni con la Thailandia richiede l'attivazione di una legge in questo senso rimasta inattiva per lungo tempo. Il parlamento della Cambogia aveva approvato nel 2006 una legge che imponeva a tutti i cittadini cambogiani di età compresa tra i 18 e i 30 anni di prestare servizio militare per 18 mesi, ma questa normna non è mai stata applicata fino ad ora.

GAZA-ISRAELE

Mentre i negoziati restano in stallo, le forze israeliane hanno continuato a colpire ieri Gaza, uccidendo secondo fonti palestinesi almeno 95 palestinesi. Nel campo profughi centrale di Nuseirat, un attacco missilistico israeliano ha colpito un punto di raccolta dell’acqua, uccidendo almeno 10 persone tra cui sei bambini. L’esercito israeliano ha parlato di malfunzionamento di un missile.

SIRIA

Nel Sud della Siria suono riesplosi nuovi scontri tra tribù beduine e combattenti locali nella città a maggioranza drusa di Sweida. Secondo l’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, con sede nel Regno Unito, ha riferito che almeno otto persone sono rimaste uccise: sei drusi e due beduini. È il primo episodio di violenza mortale nella zona dopo i violenti scontri tra membri della comunità drusa e le forze di sicurezza, che avevano provocato decine di morti tra aprile e maggio.

INDIA-CINA

Più di 300 lavoratori cinesi hanno lasciato gli stabilimenti Foxconn nel sud dell’India che producono gli Iphone della Apple. Pur non essendo stati esplicitati i motivi del richiamo, sembra che siano legati alla più ampia strategia di Pechino volta a limitare i trasferimenti di tecnologia e le esportazioni di apparecchiature verso l’India e il Sud-est asiatico. “Il governo indiano sta monitorando la situazione – hanno commentato fonti di Delhi -. Apple ha alternative e sarà in grado di afre fronte alla situazione”.

COREA DEL SUD

In Corea del Sud gli studenti di medicina hanno annunciato che porranno fine al boicottaggio delle lezioni durato 17 mesi in segno di protesta contro il piano di riforma sanitaria del precedente governo, che voleva aumentare di 2.000 posti le ammissioni alle facoltà di medicina, ipotesi poi revocata. “Rappresenta un grande passo avanti ed è un sollievo”, ha commentato il primo ministro Kim Min-seok. Il ministero dell’Istruzione aveva precedentemente annunciato che 8.305 studenti di 40 facoltà di medicina in tutto il Paese sarebbero stati soggetti alla ripetizione dell’anno accademico: rifrequenteranno lo stesso anno insieme agli studenti più giovani.

INDONESIA-UNIONE EUROPEA

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente indonesiano Prabowo Subianto hanno annunciato ieri a Bruxelles di aver raggiounto l’”accordo politico” per la conclusione di un accordo commerciale su cui si stava negoziando dal 2016 e che mira ad aumentare il commercio e gli investimenti. L’Unione Europea è il quinto partner commerciale dell’Indonesia, con scambi bilaterali che l’anno scorso hanno raggiunto i 30,1 miliardi di dollari statunitensi. I rapporti si erano incrinati a causa del disegno di legge dell’Ue che dovrebbe vietare l’importazione di prodotti legati alla deforestazione, una misura che ha irritato l’Indonesia, grande esportatrice di olio di palma. L’entrata in vigore di questa legislazione è stata posticipata alla fine di quest’anno.

RUSSIA

Per desiderio della figlia, è stata diffusa la storia del 42enne Vitalij Anisimov, morto in Ucraina a inizio maggio, obbligato ad andare al fronte nonostante una malattia cronica alle gambe e altre malformazioni genetiche. Appena giunto in Ucraina sono iniziate le emorragie interne, che hanno rivelato un cancro ai polmoni, ma non è stato rimandato a casa per le cure.

UZBEKISTAN

Il parlamento dell’Uzbekistan ha approvato delle norme di contrasto al gioco d’azzardo, una piaga molto diffusa nel Paese, irrigidendo le regole per le licenze dei bookmakers e delle lotterie, che saranno vietate ai dipendenti statali, alle persone dichiarate in stato di incapacità o semi-infermità mentale dai tribunali, e a quelli inseriti nel registro dell’assistenza sociale.