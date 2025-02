Le notizie di oggi: le esercitazioni militari tra Stati Uniti e Filippine che allarmano la Cina; Washington: "puramente difensive". In India una nuova sentenza dell'alta corte del Chhattisgarh non criminalizza lo stupro coniugale. La Thailandia ha espulso 10 cittadini cinesi legati ai centri di frodi in Myanmar. Putin ha avuto il primo colloquio telefonico con Ahmed ash-Sharah, capo temporaneo della Siria.

ISRAELE - PALESTINA

Dopo la crisi in cui era incorsa la tregua tra Israele e Hamas, tre ostaggi israeliani sono stati rilasciati stamattina a Khan Younis: sono Alexander Trufanov, Sagui Dekel-Chen e Yair Horn. Sono stati consegnati a Gaza al convoglio della Croce Rossa, in cambio della liberazione di 369 palestinesi da parte di Israele. Hamas ha dichiarato di aspettarsi l'inizio dei negoziati indiretti con Israele per la seconda fase dell'accordo sul cessate il fuoco nella Striscia. Intanto i capi delle Chiese cristiane di Gerusalemme hanno diffuso un documento comune in cui - rinnovando la richiesta della liberazione di tutti gli ostaggi - prendono posizione contro il piano di Trump con la minaccia di sfollamento di massa delle popolazione di Gaza, "un'ingiustizia che colpisce al cuore la dignità umana".

FILIPPINE - STATI UNITI - CINA

Le esercitazioni militari tra Stati Uniti e Filippine sono “puramente difensive” e destinate a mantenere in allerta delle forze, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato americano. Rispondendo a una richiesta di commento dopo che il ministero della Difesa cinese aveva esortato Manila a ritirare i missili statunitensi a raggio intermedio Typhon. I dispiegamenti temporanei di arsenale missilistico statunitensi nelle Filippine ha lo scopo di preservare la sicurezza e la stabilità regionale per tutti, ha aggiunto il portavoce.

INDIA

Una sentenza di un tribunale indiano - sottoscritta da un giudice dell'alta corte del Chhattisgarh - secondo cui lo stupro coniugale non è un reato, ha suscitato grande indignazione. Il giudice ha rimesso in libertà un uomo di 40 anni che nel 2019 era stato condannato da un tribunale per stupro contro la moglie, morta poche ore dopo l'aggressione. È accaduto poiché l'India non criminalizza tale violenza. La sentenza è stata accolta con rabbia, con attivisti, avvocati e militanti che rinnovano l'appello a criminalizzare lo stupro coniugale in India.

THAILANDIA - CINA

La Thailandia ha espulso 10 cittadini cinesi legati al presunto rapimento di un attore salvato da un centro di frodi informatiche in Myanmar, ha dichiarato la polizia thailandese. Wang Xing, noto come Xing Xing, era volato in Thailandia dopo aver creduto di aver ottenuto un ruolo in una produzione cinematografica thailandese. Era stato dato per disperso vicino a una città di confine thailandese prima di essere ritrovato sano e salvo in Myanmar, a Myawaddy.

RUSSIA - SIRIA

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un primo colloquio telefonico con il capo provvisorio della Siria, Ahmed ash-Sharah, confermando la disponibilità di Mosca a contribuire al miglioramento della situazione economica e sociale siriana, compreso l’invio di aiuti umanitari, offerte accolte con favore se “risponderanno agli interessi della Siria”.

VIETNAM - NICARAGUA

La marina del Nicaragua ha salvato tre cittadini vietnamiti dopo che un'imbarcazione con a bordo 17 migranti è affondata nelle sue acque. L'imbarcazione trasportava indiani, iraniani, egiziani e vietnamiti, che tentavano di giungere negli Stati Uniti clandestinamente: era salpata dall'isola di San Andrés in Colombia il 4 febbraio ed è affondata nelle acque vicino alle Corn Islands del Nicaragua. Cinque persone sarebbero morte e quattro risultano disperse. Tra i vietnamiti, i primi due hanno un permesso di soggiorno ungherese, mentre il terzo aveva una patente di guida vietnamita.

AZERBAIGIAN - TURCHIA

Il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliev, ha ricevuto le lettere credenziali del nuovo ambasciatore della Turchia a Baku, Birol Akgjun, assicurando che “l’amicizia turco-azera è una garanzia di stabilità, di sicurezza, di serenità e di pace, nel Caucaso meridionale e oltre, e perfino tra i più stretti alleati al mondo non c’è un esempio simile alle nostre relazioni”.