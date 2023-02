L'arcivescovo di Yangon - presidente della Fabc - ha presieduto la Messa conclusiva dell'Assemblea continentale tenuta a Bangkok nel percorso voluto in tutto il mondo da papa Francesco. Nelle riflessioni dei delegati asiatici sulla sinodalità una verifica anche sulle proprie strutture ecclesiali da cambiare per accogliere pienamente nel proprio contesto questo cammino.

Bangkok (AsiaNews) – Con una celebrazione eucaristica presieduta dal card. Charles Bo, arcivescovo di Yangon e presidente della Federazione delle Conferenze episcopali dell’Asia, si è conclusa ieri al Baan Phu Wan Center di Bangkok l’Assemblea sinodale dei delegati delle Chiese dell’Asia. L’appuntamento è stato la tappa continentale del percorso voluto da papa Francesco sul tema della sinodalità, che - dopo due anni di ascolto e confronto nelle diocesi di tutto il mondo - approderà a Roma nell’ottobre 2023 per la XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi.

Nella sua omelia, il cardinale Bo ha paragonato l’itinerario sinodale ai quaranta giorni vissuti da Gesù nel deserto: un tempo “impegnativo ma necessario perché permette alla Chiesa di testimoniare meglio il Vangelo, attraverso un processo di ascolto, incontro e discernimento”. In questo atteggiamento di purificazione, il cardinale Bo ha sottolineato come uno dei passi richiesti oggi sia “lasciar andare tutto ciò che ci impedisce di essere una Chiesa sinodale”, coltivando una "cultura dell'incontro" accogliendo la “forza trasformatrice dello Spirito Santo”. Un invito a lavorare in modo semplice “come ha fatto Gesù”, non solo osservando, ma guardando; non solo sentendo, ma ascoltando; non solo passando accanto alle persone, ma fermandosi con loro; non solo rammaricandosi della povertà, ma lasciandosi muovere dalla compassione. “In Asia - ha ricordato - siamo una minoranza e viviamo in mezzo a tensioni sociali, politiche e religiose. Ma è proprio qui che siamo chiamati ad aiutare i nostri fratelli e sorelle nel bisogno”.

Nell’ultima sessione dei lavori era stato il card. Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo e relatore generale del Sinodo, si è rivolto ai delegati sottolineando tre punti della sinodalità. Utilizzando l'esempio degli strumenti musicali, il card. Hollerich ha spiegato innanzitutto come ogni delegato sia uno strumento unico che deve però saper suonare in sintonia con gli altri, per produrre una sinfonia e non una cacofonia di suoni. In secondo luogo, ha sottolineato che la sinodalità richiede umiltà per lavorare e camminare insieme in questo viaggio. Infine, ha ricordato che una Chiesa è sinodale solo se accoglie la missione di Cristo di proclamare il Vangelo e di essere al servizio disinteressato di tutto il popolo di Dio.

Il documento finale - con gli emendamenti suggeriti dei delegati nei tre giorni di confronto in rappresentanza delle 17 Conferenze episcopali e 2 Sinodi di Chiese di rito orientale che aderiscono alla Federazione delle Conferenze episcopali dell'Asia - è stato poi approvato e affidato alla Segreteria generale del Sinodo. Insieme a quelli provenienti dalle Assemblee analoghe che si stanno svolgendo in queste settimane negli altri continenti andrà a costituire la base dell’Instrumentum laboris del Sinodo, che sarà pubblicato entro il mese di giugno.

I delegati presenti a Bangkok hanno però riflettuto anche su come continuare questo cammino nel contesto specifico dell’Asia. In particolare hanno riflettuto su due questioni: quali strutture ecclesiali devono essere cambiate o create per migliorare la sinodalità della Chiesa dell’Asia e che cosa i delegati desiderano che avvenga a livello locale nell’anno che trascorrerà tra le due sessioni che papa Francesco previsto per il Sinodo: quella dell’ottobre 2023 e quella conclusiva dell’ottobre 2024.