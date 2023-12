di Melani Manel Perera

Colombo (AsiaNews) – Il cardinale Malcolm Ranjith, arcivescovo di Colombo nel messaggio di Natale che ha rivolto ai fedeli cattolici ha detto che, a causa della difficile situazione economica attuale dello Sri Lanka, i cristiani dovrebbero celebrare la nascita di Gesù in modo umile. L'arcivescovo Ranjith ha aggiunto: “Il popolo cattolico ha attraversato l’Avvento e trascorrerà il Natale in modo molto difficile a causa della grave crisi economica in corso nello Sri Lanka. Il costo della vita nel Paese oggi è altissimo, una famiglia di 4 persone - ha spiegato - spende 120 mila rupie al mese per preparare la colazione, il pranzo e la cena, ma il reddito mensile medio nel Paese è di sole 80.000 rupie”. Il cardinale ha ricordato come non solo i cattolici ma anche la gente comune di altre religioni stia vivendo un momento molto difficile con i costi per acqua, luce e gas che sono in contino aumento. “Molte persone che svolgono professioni come medici, contabili e tecnici specializzati stanno lasciando il Paese, che quindi si sta impoverendo ulteriormente”.

Il cardinal Ranjith ha però ricordato alla comunità dei cattolici che “anche Gesù è nato molto povero e questo dimostra una volta di più che è possibile vivere il Natale senza inutili sprechi, soprattutto per non mancare di rispetto a chi è più povero di noi. Anche Cristo non aveva proprietà. Nessuna ricchezza. Visse per strada, predicando di luogo in luogo. Alla fine, rinunciò a tutto, sacrificò tutto e morì sulla Croce per noi”. L’arcivescovo di Colombo invita tutti i cristiani, non solo i cattolici a “godersi un pasto a Natale con i poveri che vivono vicino a casa vostra. Le nostre parrocchie il giorno di Natale offriranno a chi non può metterlo in tavola, il pranzo”.

Alla fine del suo messaggio il cardinal Ranjith si è rivolto al presidente Wickremesinghe: “Desideriamo che il governo effettui un'indagine sui fatti rivelati dall’inchiesta dell’emittente britannica Channel 4 sul coinvolgimento delle autorità nella strage di Pasqua del 2019. Vogliamo che ogni futura indagine venga condotta sotto monitoraggio internazionale”.

Se gli organi internazionali certificano che con la crisi economica la malnutrizione è in aumento nello Sri Lanka, il messaggio di Natale della Conferenza episcopale cattolica si concentro proprio su questo tema, rivolgendo la seguente richiesta ai cristiani: “In questo momento di difficoltà, la celebrazione del Natale sia caratterizzata dalla semplicità senza sprechi”.