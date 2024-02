di Melani Manel Perera

Colombo (AsiaNews) – La Basilica di Nostra Signora dello Sri Lanka, a Ragama Tewatta, ha accolto la 76esima Giornata dei bambini promossa dall’arcidiocesi sabato scorso. Alle celebrazioni ha preso parte l'Arcivescovo di Colombo, il cardinale Malcolm Ranjith insieme al vescovo Maxwell Silva, al vescovo J. D. Anthony e al vescovo Anton Ranjith.

La risposta è stata numerosa vista la partecipazione di tantissimi studenti delle scuole domenicali arcidiocesane e delle scuole cattoliche hanno aderito a questa Giornata, animata dal consiglio del catechismo dell'arcidiocesi il cui tema è stato "Diventiamo figli della preghiera”. L’esperienza di questa Giornata ha avuto il via il 17 maggio 1947 quando l’allora arcivescovo emerito di Colombo, il cardinale Cooray, adempì ad un voto solenne presso la grotta della Nostra Signora di Lourdes riunendo tutti i bambini dell'arcidiocesi davanti alla sacra grotta, onorando la Madonna e chiedendo la sua intercessione per loro. Quel giorno Cooray con un gesto toccante consacrò anche ogni bambino alla sua amorevole protezione. Da quel momento questo rito si ripete ogni anno.

Sabato scorso il card. Malcolm Ranjit ha detto ai bambini e ragazzi riunitisi per l’occasione: "I santi sono coloro che vivono la propria vita in modo tale da essere una benedizione per gli altri ancora più che per se stessi”. L'arcivescovo di Colombo ha poi ricordato che oggi molti elementi in Sri Lanka stanno minando la crescita e la vita dei bambini: “In questo contesto più che cercare cibo, vestiti e altre cose per soddisfare il corpo, dovremmo avere il coraggio di cercare Dio. In questo modo, i Santi vivono in Dio. Cari figli - ha detto sempre rivolto ai ragazzi -, Dio vi ha dato una certa vita, certi genitori, una famiglia, un villaggio e un Paese con un certo progetto. Dio vi aiuta a condurre la vostra vita. Se vi avvicinate gradualmente al Signore, lui vi porta sicuramente verso il suo obiettivo. Cercate dunque di ricercare il piano di Dio e di condurre in esso la vostra preziosa esistenza”. Il Cardinale Ranjith ha infine ricordato ai bambini ciò che aveva detto il Papa Francesco nella sua esortazione alla santità nel mondo di oggi: "Non abbiate paura della santità. Non vi priverà della forza, della vita o della gioia. Al contrario, perché diventerete ciò che il Padre ha voluto che foste quando vi ha creato e sarete fedeli al vostro essere”.

I giovani che hanno partecipato alla Giornata si sono detti molto felici di essere venuti a Tewatta perché questa è stata un’esperienza nuova che ha dato loro la possibilità di incontrare nuovi amici provenienti da altre parti della diocesi: “Abbiamo imparato qualcosa di nuovo in una giornata pensata per noi bambini. Oggi torniamo a casa con l'intenzione di cercare di essere buoni e con la speranza di diventare Santi”, hanno detto alcuni bambini.