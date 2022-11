di Sumon Corraya

Autorità civili e religiose hanno partecipato alla festa di chiusura per i 50 anni dell’ente cattolico. Il riconoscimento della premier Hasina e del presidente. Centinaia di migliaia di case realizzate per famiglie colpite da disastri naturali. Arcivescovo di Dhaka: per una società più giusta secondo gli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa.

Dhaka (AsiaNews) - Al termine di un anno di eventi e celebrazioni, i cattolici del Bangladesh concludono oggi il Giubileo d’oro della sezione locale della Caritas secondo il motto: “Caritas Bangladesh: un viaggio lungo 50 anni di amore e servizio”. L’evento si tiene all’interno del Notre Dame College a Dhaka e rappresenta la tappa finale di un percorso partito il 25 novembre dello scorso anno, alla presenza delle massime cariche istituzionali, politiche e della società civile, cattoliche e non, del Paese asiatico.

Fra quanti hanno reso omaggio all’attività dell’ente caritativo cristiano vi sono il presidente Mohammad Abdul Hamid e la primo ministro Sheikh Hasina. La leader del governo ha elogiato il “ruolo vitale” e il contributo allo “sviluppo socio-economico” della nazione, tanto da affermarsi nel tempo come uno “dei nostri partner principali”. Dall’istruzione alla sanità, dagli aiuti alle famiglie alle questioni climatiche e all’ambiente, prosegue la premier, sono moltissimi i settori di intervento, senza trascurare opportunità di impiego per i poveri ed emarginati. Il tutto “assicurando giustizia, pace e armonia sociale”. Il capo dello Stato esalta invece il “contributo significativo” fornito nell’assistenza agli sfollati Rohingya provenienti dal vicino Myanmar.

Ai festeggiamenti di oggi partecipano vescovi, ministri dell’esecutivo, ong umanitarie, autorità e funzionari amministrativi, esponenti della società civile e moltissimi fedeli, tutti riuniti per rendere omaggio alla decennale opera di Caritas Bangladesh. Fra gli ospiti d’onore il ministro dell’Agricoltura Abdur Razzak, l’arcivescovo della capitale mons. Bejoy N. D’Cruze insieme al predecessore ed emerito card. Patrick D’ Rozario.

Nel suo intervento il direttore esecutivo di CB Sebastian Rozario ha espresso gratitudine per quanti hanno sostenuto l’opera dell’ente, il cui lavoro si è dimostrato essenziale in occasione dei molti disastri naturali che hanno colpito il Paese. “Negli ultimi 50 anni, la Caritas - spiega - ha realizzato 800mila case per famiglie colpite da disastri naturali, ha scavato 1.492 stagni, ha realizzato 179 argini e ha istituito 255 rifugi per cicloni, inclusi 74 rifugi per alluvionati”. Il ministro Razzak ha rimarcato i contributi nelle infrastrutture con la costruzione di “strade, canali sotterranei, ponti, rifugi per cicloni, alloggi per i senzatetto, cibo per gli affamati, scavo e ristrutturazione di stagni” oltre al “supporto educativo e all’assistenza sanitaria […] per questo apprezzo molto la Caritas”.

L’arcivescovo di Dhaka ne ha ricordato l’elemento “spirituale” che è insito in una realtà cattolica, che punta “all’avanzamento morale di tutti” gli individui, oltre al fabbisogno dal punto di vista socio-economico. “Questa istituzione - afferma mons. D’Cruze - si sforza costantemente di costruire una società pacifica e giusta alla luce dell'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa” e senza guardare “alla casta o al credo” professati, segno di una “preoccupazione universale per la compassione e la cura amorevoli”. Il presidente CB mons. James Romen Boiragi, vescovo di Khulna, conclude sottolineando che “vi sono ancora molti posti in Bangladesh in cui le persone non possono beneficiare dei servizi” e il Giubileo d’oro è “occasione” per pensare anche a loro.

Caritas Bangladesh ha iniziato, seppur con nome diverso, le proprie attività nel 1967 come sede staccata di quella sorella del Pakistan, ma l’istituzione vera e propria risale al 13 luglio 1972, quando ottiene la registrazione governativa. Oggi opera in 187 upazila, sparse nei 53 distretti del Paese. Oggi risultano attivi 112 progetti a favore di migliaia di beneficiari. Nel 2004 la sua opera le è valsa la medaglia d’oro del National Fisheries Service.