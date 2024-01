Le notizie del giorno: maltempo in arrivo nelle aree colpite dal terremoto in Giappone. Il governo indiano negozia coi camionisti dopo gli scioperio sulla legge contro l'omissione di soccorso. In Cina il 2023 la temperatura media più alta di sempre. Il messaggio dal carcere per il nuovo anno di alcuni prigionieri politici russi: "Credete, temete, perdonate”.

LIBANO-ISRAELE-GAZA

Oltre al rischio di un allargamento del conflitto, potrebbe avere ripercussioni anche sulle trattative in corso per il cessate il fuoco a Gaza il raid con cui a Beirut ieri pomeriggio è stato ucciso da una bomba lanciata da un drone israeliano Saleh al-Arouri, uno dei leader politici di Hamas, insieme ad altre sei persone. Fonti del Qatar hanno dichiarato che l’Egitto avrebbe interrotto la mediazione. Nei giorni scorsi il Cairo insieme a Doha aveva avanzato una proposta che prevedeva 20 giorni di pausa nei combattimenti in cambio del rilascio di 50 ostaggi israeliani.

GIAPPONE

È salito a 64 morti il bilancio delle vittime accertate del terremoto del 1 gennaio nella penisola di Noto in Giappone. Mentre si scava ancora alla ricerca dei dispersi sotto le macerie ora c’è preoccupazione per il peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il premier Kishida ha annunciato il raddoppio a 2000 soldati del contingente militare mobilitato per le operazioni di soccorso, mentre il Paese è ancora sotto shock per l’incidente all’aeroporto di Haneda a Tokyo che ha visto scontrarsi un aereo che stava per decollare per portare aiuti con un Airbus in atterraggio: nell’incendio sono morti 5 membri dell’equipaggio del velivolo di soccorso mentre tutte le oltre 300 persone a bordo dell’aereo di linea sono riuscite a mettersi in salvo.

CINA

La temperatura media della Cina nel 2023 è stata la più calda da quando sono iniziate le registrazioni, hanno dichiarato i media di Stato citando dati Centro nazionale per il clima di Pechino. Nell’anno appena concluso si è attestata a 10,7 gradi Celsiu, superando il record di 10,5 stabilito nel 2021, ha dichiarato l'emittente statale CCTV. La Cina è il maggior emettitore al mondo di gas serra che causano il cambiamento climatico, come l'anidride carbonica.

INDIA

In seguito agli scioperi degli autisti di camion, autobus e autocisterne che hanno portato a lunghe code alle stazioni di servizio, il ministro degli Interni del governo federale indiano Ajay Bhalla ha annunciato ieri sera l’intenzione di ridiscutere con le associazioni di categoria le nuove regole sul reato di omissione di soccorso. L’articolo 106(2) del nuovo codice penale – approvato dal Parlamento indiano nella sessione invernale - prevede una pena detentiva di dieci anni e un'ammenda per chi provoca “la morte di qualsiasi persona per guida imprudente e negligente di un veicolo e fugge senza denunciare il fatto a un ufficiale di polizia o a un magistrato”.

INDONESIA

L'autorità di vigilanza elettorale indonesiana ha convocato Gibran Rakabuming Raka - il figlio del presidente Joko Widodo, candidato alla vice-presidenza nelle elezioni del 14 febbraio accanto al ministro della Difesa Prabowo Subianto, in testa ai sondaggi - per interrogarlo su una presunta violazione delle regole per la campagna elettorale. Gibran avrebbe distribuito latte gratis alle persone durante un evento pubblico il mese scorso.

RUSSIA

Alcuni prigionieri politici russi, Ženja Berkovič, Saša Skočilenko, Ilja Jašin e Vladimir Kara-Murza, hanno rivolto un augurio a tutti coloro che li sostengono attraverso la redazione di Novaja Gazeta Evropa, che si è procurata i messaggi attraverso le procedure della Polizia Penitenziaria: “Un desiderio molto semplice per il nuovo anno: credete, temete, perdonate”.

TAGIKISTAN

La lettura in parlamento del messaggio di fine anno del presidente del Tagikistan, Emomali Rakhmon, è stata interrotta dalla cifra record di 120 applausi nel corso delle oltre 3 ore della sua lettura, per un insieme di 22 minuti da seduti o in piedi, con applausi lunghi tra 4 minuti e 42 secondi, superando perfino le statistiche dei discorsi di Kim Yong-Un in Corea del Nord.

