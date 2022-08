Le notizie di oggi: un tribunale birmano ha comminato altri sei anni di carcere ad Aung San Suu Kyi; i cambiamenti climatici mettono a rischio le riserve dell’altopiano del Tibet; esercitazioni militari congiunte fra Seoul e Tokyo (con gli Usa); ad un anno dall’ascesa dei talebani milioni di afghani rischiano la fame; da fine settembre disponibile nuovo itinerario turistico per i russi, in Vietnam; in Turchia in corso le “Islamiadi”.