di Nirmala Carvalho

Raipur (AsiaNews) – Nello Stato indiano del Chhattisgarh una casa privata dove un gruppo di cristiani si era riunito per pregare è stata assaltata domenica 30 aprile da un gruppo di estremisti del Bajrang Dal, un movimento dei nazionalisti indù. Una cinquantina di persone erano riunite nella casa del dottor Vinay Sahu, un dentista locale, quando decine di militanti sono arrivati armati di bastoni cantando acclamazioni indù.

I membri della comunità cristiana, che si erano barricati dentro la casa per paura, hanno immediatamente telefonato alla polizia, la cui stazione si trova ad appena 500 metri. Gli agenti si sono presentati solo un’ora dopo e, anziché agire contro gli assalitori, hanno portato in caserma il dentista e una decina di altri cristiani presenti accusandoli di disturbo alla quiete pubblica.

“Anche la polizia ci accusa di convertire la gente al cristianesimo - ha raccontato Arun Pannalal, presidente del Chhattisgarh Christian Forum -. Hanno chiesto perché avessero tenuto una preghiera in una casa privata e hanno minacciato di mandarli in prigione. Solo dopo le nostre pressioni li hanno rilasciati in serata”.

“Dal 2019 svolgiamo momenti di preghiera a casa nostra - ha riferito il dottor Sahu -. Nel 2021 il Bajrang Dal aveva organizzato una protesta simile e anche in quell'occasione eravamo stati minacciati di violenza se non avessimo interrotto le preghiere. Ma è casa nostra e non abbiamo mai obbligato nessuno a partecipare alla funzione. Tutti i partecipanti erano cristiani. Non usiamo nemmeno microfoni e non causiamo inquinamento acustico. Non riusciamo a capire il motivo di questi attacchi”.

Mons. Victor Henry Thakur, arcivescovo di Raipur, che è anche presidente del Consiglio dei vescovi cattolici del Chhattisgarh (CBCG), ha commentato la vicenda ad AsiaNews: “Con le elezioni per l'Assemblea legislativa locale previste per la fine dell'anno, stanno preparando il terreno seminando tensioni e sospetti nella società. Gli estremisti di destra lanciano accuse di conversione inventate e infondate contro i cristiani e l'amministrazione arresta e trattiene i cristiani innocenti, mentre quanti creano problemi di ordine pubblico sono liberi. L'amministrazione ha il dovere di proteggere la popolazione”.

Tutto questo succede mentre in un altro Stato indiano – il Tamil Nadu – il governo locale ha dichiarato alla Corte Suprema che ogni cittadino ha la possibilità di praticare e diffondere pacificamente la propria religione. Lo ha fatto in risposta a un’istanza di Ashwini Upadhyay, il leader locale del Bjp (il partito nazionalista indù a cui appartiene anche il premier Narendra Modi) che chiedeva un’indagine su presunti casi di conversione. “L'articolo 25 della Costituzione indiana garantisce a ogni cittadino il diritto di propagare la propria religione”, si legge nella posizione presentata sull’argomento dal governo del Tamil Nadu.

L’esecutivo, guidato dal partito locale Dravida Munnetra Kazhagam, afferma che le leggi anti-conversione sono inclini a essere usate in modo improprio contro le minoranze: “I cittadini del Paese dovrebbero poter scegliere liberamente la propria religione e il governo non deve mettere i bastoni tra le ruote alle loro convinzioni personali e alla loro privacy”. Nella nota si ricorda anche che nel 2002 nel Tamil Nadu era stata approvata una legge anti-conversioni dal governo precedente, ma era stata poi abrogata nel 2006 “a causa dell'opposizione popolare”.