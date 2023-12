Le notizie di oggi: Aiea, Pyongyang ha attivato un secondo reattore nucleare a Yongbyon. Nuovo, macabro femminicidio in India. Arrestato per corruzione il vice-ministro vietnamita dell’Industria e commercio. Migliaia di migranti afghani nelle carceri di Pakistan e Iran rimpatriati a forza. Le compagnie petrolifere russe aumentano le consegne a Cina e India

ISRAELE - PALESTINA

Nel messaggio natalizio patriarchi e capi delle Chiese di Gerusalemme ricordano il tempo di “grande calamità” nella terra di Gesù, legati alla guerra a Gaza che ha causato “indicibili sofferenze” a milioni di persone. Essi invocano la fine dei combattimenti e ai popoli “di questa terra e nel mondo” di imparare a “camminare l’uno a fianco dell’altro” sui sentieri di “giustizia, misericordia e pace”. Serve una “pace duratura” in una terra “sacra alle tre fedi monoteiste”.

COREA DEL NORD

Un nuovo reattore nel complesso nucleare di Yongbyon sembra essere funzionante per la prima volta: Esso consente a Pyongyang di potenziare ulteriormente le fonti di plutonio per l’arsenale atomico. Lo affermano gli esperi Aiea, che non potendo accedere per il blocco imposto dal regime dei Kim studiano immagini satellitari le quali mostrano un reattore in fase di avviamento.

TURCHIA

Le forze di sicurezza turche hanno arrestato 304 persone in 32 province, sospettate di avere legami con Stato islamico. Lo riferisce il ministro degli Interni Ali Yerlikaya, secondo cui la maggioranza delle persone fermate è al momento detenuta nelle tre più grandi città: Ankara, Istanbul e Izmir. L’operazione è stata ribattezzata “Heroes-34” e si è tenuta in contemporanea in tutto il Paese.

INDIA

Ancora un femminicidio in India: la polizia ha arrestato un uomo nell’Uttar Pradesh per aver decapitato il 19 dicembre la moglie con una spada. Dietro il gesto vi sarebbe “l’ira” del 52enne (identificato come Dharamveer) perché la donna (di nome Sundari) ha “tardato” a preparare il tè del mattino. I quattro figli hanno cercato di salvarla, ma il padre ha cercato di colpire anche loro.

VIETNAM

La polizia ha arrestato il 60enne Do Thang Hai, viceministro di Industria e commercio, per corruzione. Un fermo che rientra nella campagna del Partito comunista contro frodi e malaffare nelle istituzioni. Egli era responsabile del mercato interno, commercio e cooperazione internazionale; sono emersi illeciti nell’ambito di una indagine su un’azienda petrolifera del sud.

AFGHANISTAN - IRAN - PAKISTAN

Migliaia di afghani detenuti nelle carceri pakistane e iraniane sono stati rimpatriati a forza, mentre prosegue la campagna di espulsioni di Islamabad e Teheran. Solo dalla provincia del Sindh (Pakistan) sono stati cacciati oltre 3mila migranti detenuti, compresi donne e bambini. Funzionari talebani della provincia di Nimroz hanno dichiarato che in nove mesi l’Iran ne ha consegnati 300.

RUSSIA - CINA - INDIA

Secondo le comunicazioni del presidente di Transnefti, Nikolaj Tokarev, le compagnie petrolifere russe hanno aumentato le consegne a Cina e India, raggiungendo rispettivamente 100 e 70 milioni di tonnellate nel 2023. Per il futuro prossimo stanno attivando nuove direttive commerciali in direzione di Egitto, Marocco, Myanmar e Pakistan, con nuove infrastrutture.

KAZAKHSTAN

Il deputato kazaco Sergej Ponomarev è intervenuto al Mažilis, il parlamento di Astana, per mettere in guardia da una possibile “guerra dell’acqua” che potrebbe scatenarsi in Asia centrale nei prossimi 15-20 anni. Dietro le tensioni vi sarebbero le sempre più gravi carenze idriche, in una regione molto arida e semi-desertica; per questo vanno prese misure radicali e urgenti in proposito.