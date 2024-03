di Melani Manel Perera

Il 2 marzo si è tenuta l’ordinazione di mons. Wimal Siri Jayasuriya nominato da papa Francesco il 6 dicembre scorso. All’ingresso e alla funzione presenti anche il card. Ranjith, i vescovi della Conferenza episcopale, leader anglicani e personalità buddiste. Per i fedeli è “un dono di Dio per la nostra diocesi”.

Colombo (AsiaNews) - “Un dono di Dio per la nostra diocesi”. Così un gruppo di anziani fedeli di Chilaw, nel distretto di Puttalam (provincia nordoccidentale), hanno accolto il nuovo vescovo mons. Wimal Siri Jayasuriya nominato da papa Francesco il 6 dicembre scorso e consacrato nel fine settimana per una festa di comunità. “Preghiamo Dio - hanno confidato ad AsiaNews - perché guidi il nuovo vescovo con l’intelletto e le benedizioni necessarie, per servire la diocesi guidando la comunità nella giusta direzione. E ringraziamo anche per il servizio offerto dal predecessore mons. Valence Mendi ora vescovo di Kandy”.

L’ordinazione episcopale di mons. Wimal Siri Jayasuriya si è tenuta nella cattedrale di Santa Maria a Chilaw, il 2 marzo scorso, alle 9 del mattino alla presenza del nunzio apostolico mons. Brian Udaigwe. Fra i partecipanti anche tutti i vescovi della conferenza episcopale dello Sri Lanka a partire dall’arcivescovo di Colombo, il card. Malcolm Ranjith. Numerosi i sacerdoti, oltre al vescovo anglicano di Colombo e l’emerito anglicano di Kurunegala. Anche alcuni monaci buddisti si sono uniti alla funzione per congratularsi con il nuovo pastore e quarto vescovo diocesano.

La sera precedente la messa di ordinazione, mons. Jayasuriya è stato accolto da un gruppo di sacerdoti e dal predecessore mons. Valence Mendis al confine della diocesi, nei pressi dell’incrocio di Thoppuwa. All’ingresso erano presenti anche numerosi fedeli, il clero diocesano al gran completo e personalità non cattoliche che lo hanno accompagnato lungo il cammino sino alla cattedrale di Chilaw, meta di questo ideale - ma partecipato - pellegrinaggio.

La diocesi è rimasta senza pastore per oltre due anni ed era sotto l’amministrazione dell’ultimo vescovo, mons. Valence Mendis. Il 6 dicembre scorso il Vaticano ha annunciato la nomina di papa Francesco; il nuovo vescovo, raggiunto dal nunzio, aveva chiesto qualche giorno di preghiera e meditazione prima di accettare questa “grande responsabilità”.

Mons. Wimal Siri Jayasuriya, del clero di Chilaw, ha ricoperto a lungo l’incarico di parroco alla Saint Mary Mother of God e di giudice nel Tribunale diocesano di Fort Wayne-South Bend, negli Stati Uniti. Il neo prelato è nato il 23 gennaio 1969 a Negombo, nell’arcidiocesi di Colombo. Dopo aver frequentato il Seminario minore di Chilaw, ha concluso gli studi di Filosofia e di teologia presso il Seminario maggiore nazionale Our Lady of Lanka di Kandy. L’ordinazione sacerdotale risale al 9 agosto 1997, per il clero di Chilaw.

Fra gli altri incarichi e studi abbiamo: vicario parrocchiale della St. Sebastian, Katuneriya (1997-1998), del santuario di St. Anne, Talawila (1998-1999), della St. Joseph, Wennappuwa (1999-2000); licenza e dottorato in Diritto canonico presso la Pontificia università urbaniana di Roma (2000-2005); vicario giudiziale di Chilaw (2006-2012); professore nel Seminario maggiore nazionale Our Lady of Lanka, Kandy, e decano del dipartimento di Teologia (2013-2019); dal 2019, giudice nel Tribunale diocesano di Fort Wayne-South Bend, negli Usa, e vicario parrocchiale della cattedrale dell’Immaculate Conception (2019-2020); dal 2020, parroco della St. Mary Mother of God, sempre a Fort Wayne-South Bend.

Da sottolineare che il neo prelato non ha approfondito gli studi “per i gradi o per i voti” ma “per la pura conoscenza” che “può essere usata per elevare gli oppressi”. Ed è notevole la fedeltà con cui ha sacrificato tutta la sua vita per la Chiesa cattolica, tanto da ripetere di frequente: “Il mio dovere di sacerdote è quello di essere pronto a sacrificare ogni secondo della mia vita per la gente”.

(Foto credits: Prasad Purnaml Jayamanne)