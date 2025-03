Hong Kong (AsiaNews/Agenzie) – Dopo 24 anni di attività a sostegno delle minoranze etniche, l’organizzazione non governativa Unison ha annunciato nei giorni scorsi il proprio scioglimento. La decisione, confermata dalla presidente Alice Chong, è stata giustificata sostenendo il compimento della “missione storica” dell’organizzazione e la presenza di decine di altre ong che si occupano di equità razziale. Ma l’annuncio ha anche suscitato reazioni di biasimo: l’ex direttore esecutivo John Tse, per esempio, ha definito la scelta “irresponsabile” e priva di trasparenza.

L’organizzazione, fondata nel 2001 da un assistente sociale di nome Fermi Wong, si è per anni occupata di sostenere coloro che appartengono alle minoranze etniche attraverso vari servizi, tra cui assistenza legale e corsi di lingua cantonese e aiuto nella ricerca di lavoro.

Secondo dati governativi risalenti al 2021, il numero delle persone appartenenti alle minoranze etniche - escluse le collaboratrici straniere, perlopiù provenienti da Indonesia e Filippine - è aumentato di oltre il 50% in dieci anni, passando da circa 197mila nel 2011 a oltre 301mila nel 2021, una cifra pari al 4,3% della popolazione. Il gruppo più numeroso è costituito da persone dell’Asia meridionale (96.500 individui), suddivisi tra indiani (40%), nepalesi (31%), pakistani (25%), bangladesi e srilankesi (4%). Includendo anche le collaboratrici domestiche, il numero totale di stranieri a Hong Kong sale invece a 620mila persone, circa l’8% della popolazione.

Gli enti che si occupano di dare loro sostegno riferiscono che, anche se si tratta di famiglie che vivono a Hong Kong da parecchie generazioni, le persone straniere fanno fatica a integrarsi nel tessuto sociale a causa della barriera linguistica e delle differenze culturali e religiose, esponendosi maggiormente al rischio di povertà e disoccupazione.

Tra il 2004 e il 2006 Unison ha indetto una campagna contro l’emarginazione sociale, portando nel 2008 all’emanazione di un’ordinanza contro la discriminazione razziale.

Chong ha dichiarato che la decisione di sciogliere l’organizzazione non è legata a problemi finanziari o pressioni politiche. “Rispetto ai primi anni 2000, Hong Kong ha visto un numero maggiore di ong al servizio delle minoranze etniche e il governo ha stanziato più risorse in questo campo”, ha dichiarato. Durante l’assemblea generale straordinaria, il comitato esecutivo ha approvato la mozione di scioglimento con 16 voti favorevoli e uno contrario.

Negli ultimi anni, il dipartimento degli Affari interni di Hong Kong ha aumentato i finanziamenti destinati ai servizi per le minoranze etniche, stanziando risorse per 10 Centri di servizio di supporto. Unison, tuttavia, non faceva parte delle ong che beneficiavano di questi fondi. L’ong ha riferito di aver utilizzato 4 milioni di dollari hongkonghesi di fondi rimanenti per la buonuscita dei propri dipendenti e ha donato il restante ad altre organizzazioni che si occupano di stranieri.

Anche la fondatrice Fermi Wong, che ora vive nel Regno Unito, ha commentato la chiusura dell’ong, criticando sui social l’operato dell’ultimo direttore esecutivo, John Tse. Wong ha inoltre sostenuto la necessità di una chiusura dignitosa piuttosto che di un lento declino. Tse, rispondendo ai commenti, ha tuttavia sottolineato che il suo contratto era stato rinnovato sei mesi prima, alludendo al fatto che la scelta di sciogliere Unison non era probabilmente legata al suo operato. Anche un’altra dipendente, Javria Khalid, pakistana-hongkonghese, ha accusato il consiglio di amministrazione di non aver consultato dipendenti, volontari e donatori prima di prendere la decisione.