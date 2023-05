Le notizie di oggi: elezioni in Turchia, al ballottaggio la sfida fra Erdogan e Kilicdaroglu. In Thailandia netta affermazione dei movimenti di opposizione. Dalla Cina emissioni record di CO2 nel primo trimestre 2023. Manila ha piazzato boe nella Zee attorno alle Spratly. Primo caso di polio dell’anno in Afghanistan. In Russia è psicosi per possibili attacchi droni.

BANGLADESH - MYANMAR

Un potente ciclone, secondo stime vicino a Nargis che nel 2008 ha causato 140mila morti, si è abbattuto sulle coste di Myanmar e Bangladesh. Mocha ha portato piogge e venti a 250 kmh, allagando parte della Baia del Bengala e colpendo duramente Sittwe. Almeno sei i morti, centinaia feriti, decine di migliaia isolati, oltre 800mila evacuati ma il bilancio è destinato ad aumentare.

TURCHIA

Turchia in bilico: alle elezioni parlamentari e presidenziali Recep Tayyip Erdogan è in vantaggio, ma sotto il 50% dei voti necessario per essere eletto al primo turno. In attesa dei risultati definitivi, dovrebbe essere ballottaggio il 28 maggio. Con spoglio al 98,55%, la situazione vede il leader uscente avanti col 49,34% dei voti, Kilicdaroglu 45% e il terzo sfidante Sinan Ogan col 5,23%.

THAILANDIA

Dura sconfitta per i militari in Thailandia, al potere da quasi un decennio, nelle parlamentari di ieri. Trionfatori due partiti di opposizione, diversi fra loro, che dovranno mediare per formare un governo. In testa Move Forward, espressione delle proteste del 2020 anti-monarchia, alle spalle Pheu Thai di Paetongtarn Shinawatra. Grande sconfitto il premier uscente Prayut Chan-O-Cha.

CINA

La Cina, la nazione più “inquinante” al mondo, ha emesso valori record di anidride carbonica nel primo trimestre 2023, con dati destinati a toccare a un massimo storico. Studi del Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) riferiscono di CO2 in aumento del 4%, pari a tre miliardi di tonnellate. A trainare il picco il rimbalzo economico post-Covid, misure di stimolo nel manifatturiero e nelle costruzione, oltre a bassa produzione idroelettrica per la prolungata siccità.

FILIPPINE

Manila ha piazzato boe di navigazione all’interno della zona economica esclusiva (Zee) attorno alle isole Spratly, nel mar Cinese meridionale, per affermarne la sovranità contesa da Pechino. La Guardia costiera filippina (Pcg) ne ha piazzate cinque, con bandiera nazionale, fra il 10 e il 12 maggio, compreso Whitsun Reef dove centinaia di navi cinesi si erano ormeggiate nel 2021.

AFGHANISTAN

Nel fine settimana l’Afghanistan ha registrato il primo caso di polio del 2023, dopo che a un bambino di 4 anni è stata diagnosticata la malattia. Kamal Shah, dell’Unicef, riferisce che il contagio è avvenuto nella provincia orientale di Nangarhar. Due i casi lo scorso anno. Col Pakistan è il solo Paese al mondo in cui la polio è endemica e le campagne vaccinazione oggetto di attacchi.

RUSSIA

Dopo i ripetuti attacchi con i droni, sul Cremlino e numerosi altri obiettivi, in Russia si è ora imposta la “psicosi dei droni”. I velivoli vengono ricercati ovunque con minuziose perquisizioni “terrestri”, sui mezzi di trasporto, metropolitane, aeroporti e stazioni, e anche sulle auto private, per disposizione del ministero degli interni. Finora ne sono stati trovati una decina.

UZBEKISTAN

In Uzbekistan, come informa l’agenzia Rbk, si sono trasferiti nell’ultimo anno meno russi in percentuale rispetto agli altri Paesi dell’Asia centrale. Ciò che viene ritenuto dagli stessi relokanty (i russi all’estero) un notevole vantaggio, poiché influisce positivamente sul mercato immobiliare, sul settore bancario e in generale sull’economia uzbeka.