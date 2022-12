Le altre notizie del giorno: Usa stanziano 10 miliardi di dollari in prestiti militari per Taiwan. Torna a crescere il turismo in Thailandia. Iran: chierico sunnita attacca il governo per la repressione delle proteste. Termina a Delhi la “lunga marcia” di Rahul Gandhi. Russia: patriarca Kirill vuole esenzione militare per i religiosi. Farmaco indiano sotto accusa in Uzbekistan.

CINA

Continua a peggiorare l’emergenza Covid-19. Le autorità locali di Shanghai esortano la popolazione a rimanere nelle proprie abitazioni il weekend natalizio. A Qingdao (Shandong) si registrano mezzo milione di contagi al giorno, affermano fonti sanitarie del luogo.

USA-TAIWAN

Joe Biden ha firmato ieri la legge di bilancio nazionale che prevede nel 2023 spese militari per 858 miliardi dollari. Due miliardi all’anno per i prossimi cinque anni saranno prestiti per rafforzare le difese di Taipei contro le minacce d’invasione della Cina. Nel complesso per l’anno prossimo Washington stanzia 11,5 miliardi dollari per difesa e deterrenza nell’Indo-Pacifico.

THAILANDIA

La seconda economia del sud-est asiatico ha contato quest’anno 10,9 milioni di arrivi dall’estero, con la previsione di chiudere l’anno a 11,5 milioni. Per il 2023, il governo si aspetta 22 milioni di ingressi. Prima della pandemia, il turismo copriva il 12% del Pil nazionale.

IRAN

Un noto chierico dissidente sunnita ha condannato la repressione governativa delle continue proteste seguite alla morte di Mahsa Amini, la giovane curda assassinata dalla polizia della morale. Nel sermone per la preghiera del venerdì a Zahedan, Molavi Abdolhamid invita le autorità a non malmenare i dimostranti, a sparare loro e chiede che i militari rimangano nelle caserme.

INDIA

Oggi a Delhi la madre Sonia e la sorella Priyanka si sono unite a Rahul Gandhi nel tratto finale della sua marcia da sud a nord del Paese, iniziata il 7 settembre per rilanciare le fortune politiche dell’Indian Congress: da anni lo storico partito è surclassato dal Bjp di Modi. Il figlio dell’ex primo ministro Rajiv ha accusato l’attuale premier di diffondere “paura” in tutta l’India.

RUSSIA

Il patriarca di Mosca Kirill ha chiesto l’esenzione dalla mobilitazione militare per i rappresentanti del clero, sacerdoti e diaconi, che finora non è prevista ufficialmente. Anche se non sono stati chiamati alle armi, potrebbero entrare nelle prossime liste. I "sacri canoni" proibiscono loro di prendere parte attiva alle operazioni militari.

UZBEKISTAN

Nella regione di Samarcanda 15 bambini sono morti negli ultimi mesi dopo aver assunto un preparato indiano contro l’infezione respiratoria acuta proveniente dall’India, il “Dok-1 Max”. Risulta da una relazione del direttore del centro medico pediatrico M. Azizov che il farmaco provoca danni al sistema renale. Il ministero della Salute ha aperto un’inchiesta.