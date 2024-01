Le notizie di oggi: incriminato il capo della polizia di Seoul per la tragedia di Itaewon. Ristabiliti i contatti diplomatici tra Iran e Pakistan. Scoperti nuovi enormi giacimenti di litiio in Thailandia. I droni ucraini attaccano la zona di San Pietroburgo. Si approfondiscono le divisioni all'interno del governo israeliano.

CINA

Almeno 13 persone sono morte a causa di un incendio scoppiato nel dormitorio di una scuola, ha riferito l’agenzia di stampa statale Xinhua, senza specificare quante delle vittime fossero bambini. L’incidente si è verificato alla scuola Yingcai, nel villaggio di villaggio di Yanshanpu, che si trova nella provincia centrale dell’Henan. Diversi cittadini cinesi hanno espresso la loro rabbia sui social dopo l’accaduto.

COREA DEL SUD

Il capo dell’Agenzia della polizia metropolitana di Seoul, Kim Kwang-ho, è stato incriminato, con l’accusa di negligenza professionale, per la tragedia di Halloween del quartiere di Itaewon, in cui nel 2022 morirono per la calca 159 persone, perlopiù ventenni. Per più di un anno l’ufficio della procura del distretto occidentale di Seul era rimasto indeciso se incriminare Kim, dopo aver portato a processo diversi altri funzionari.

IRAN – PAKISTAN

I rapporti diplomatici tra i due Paesi sono stati ristabiliti dopo lo scambio di missili dei giorni scorsi: il Pakistan ha riferito che i rispettivi ministri degli Esteri, in una chiamata telefonica avvenuta questa mattina, “hanno concordato di allentare la tensione. Si è discusso anche del ritorno degli ambasciatori dei due paesi nelle rispettive capitali”. L’Iran non ha commentato i colloqui tra le due parti.

INDONESIA

Per la prima volta le persone transgender dell’Indonesia potranno votare alle prossime elezioni del 14 febbraio, dopo aver ottenuto dal governo la carta d’identità, un documento noto come KTP. Nonostante le numerose sfide che i transgender indonesiani affrontano oggi, a causa soprattutto di una maggiore influenza dell’Islam conservatore, le comunità gender-fluid sono storicamente accettate nel Paese. Il gruppo etnico dei Bugis sull’isola di Sulawesi, per esempio, riconosce tradizionalmente cinque generi, incluso uno che combina femminile e maschile.

THAILANDIA

Le autorità thailandesi hanno segnalato la scoperta di giacimenti di litio in due località nella provincia meridionale di Phang-Nga. Si stima che un sito contenga 14,8 milioni di tonnellate del minerale, fondamentale per la produzione di batterie e altre tecnologie, mentre l’altro è ancora in fase di indagine. Queste riserve potrebbero collocare la Thailandia al terzo posto dopo la Bolivia e l’Argentina per grandezza di giacimenti scoperti nel proprio territorio.

ISRAELE

Si approfondiscono le divisioni all'interno del governo israeliano dopo che in un'intervista televisia il ministro Gadi Eisenkot ha criticato Netanyahu, affermando che la totale sconfitta di Hamas, come proposto dal premier (che ha respinto anche la proposta statunitense per la creazione di uno Stato palestinese) non è realizzabile. Eisenkot ha aggiunto che Netanyahu condivide "una responsabilità chiara e netta" per non aver protetto il suo Paese il 7 ottobre e ha sollecitato nuove elezioni, sostenendo che non c'è "nessuna fiducia" nell'attuale leadership israeliana.

RUSSIA – UCRAINA

I droni ucraini hanno attaccato la zona di San Pietroburgo per la prima volta dall’inizio della guerra, scaricando tre chilogrammi di esplosivo sulla struttura di un terminale per trasporti di petrolio, con un boato enorme udito da tutta la città e frammenti rinvenuti anche nel golfo di Finlandia nei pressi della “capitale del nord”, ma senza provocare vittime o danni ingenti.

GEORGIA – RUSSIA

Secondo gli analisti della compagnia Finion, riportati da Forbes, la Georgia è ampiamente in testa nella lista dei Paesi dove i cittadini della Russia hanno aperto iniziative commerciali nel 2023, registrando 13 mila nuove persone giuridiche, superando il Kazakistan con 6.100 aziende, e al terzo posto si trovano Armenia e Montenegro con 3.400 nuove ditte russe.